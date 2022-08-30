Против Евгения Ройзмана готовят новое уголовное дело

Бывшего мэра Екатеринбурга могут обвинить в публичном оправдании терроризма. Это преступление карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман может стать фигурантом нового уголовного дела - МВД уже собрало для этого нужные материалы, сообщило во вторник, 30 августа, интернет-издание 66.ru со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Ройзману могут предъявить обвинение в "публичном оправдании терроризма" (ст. 205.2 УК РФ - до пяти лет лишения свободы). Фактуру для нового дела собирали следователи московского МВД на основе постов политика в Twitter и его высказываний в стримах на YouTube.

Политическое дело

Один из источников - сотрудник свердловского управления полиции - сообщил, что региональное ведомство располагает материалами для возбуждения нового дела, однако им "не дают ход". Он считает, что дело Ройзмана "при реальном составе правонарушения является политическим". Источник отметил, что в нынешнем году Ройзмана уже дважды пытались объявить "иностранным агентом", но обе попытки оказались безуспешными.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был задержан 24 августа по обвинению в "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК - до трех лет лишения свободы). По этой статье привлекаются те, кто ранее был признан виновным по административной статье о "дискредитации" армии. Ройзмана уже трижды штрафовали по этой статье на общую сумму в 150 тыс. рублей.

Дело о "дискредитации" российской армии

Поводом для уголовного дела стал видеоролик на YouTube, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине. По утверждению следствия, политик "желал дестабилизировать политическую обстановку" и "сформировать негативные настроения".

25 августа суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий, не став отправлять его под арест. Политику запрещено посещать публичные места и пользоваться интернетом.

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