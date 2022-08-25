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Евгений Ройзман и сила правды

Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Комментарий
1 ч. назад

Евгений Ройзман - один из тех, кто оставляет России шанс стать свободной страной после краха режима Путина. Задержание Ройзмана - знак того, что сейчас ждет антивоенных активистов в стране, считает Федор Крашенинников.

https://www.dw.com/ru/kommentarij-evgenij-rojzman-i-sila-pravdy/a-62917754
Евгений Ройзман
Евгений РойзманФото: Imago

Рано утром 24 августа силовики пришли за Евгением Ройзманом, провели обыск и задержали бывшего мэра Екатеринбурга по обвинению в "дискредитации" российской армии. Символично, что случилось все это ровно через полгода после начала путинской агрессии против Украины, которую Евгений Ройзман публично осуждал с самых ее первых дней.

Феномен Евгения Ройзмана

Евгений Ройзман - это неотъемлемая часть современного Екатеринбурга, его достопримечательность и важнейший элемент легенды о "либеральном городе", где все немного не так, как в другой России. У меня, как у человека, прожившего в Екатеринбурге 25 лет, есть множество воспоминаний о встречах и разговорах с Евгением - как и у тысяч, а может быть и десятков тысяч других горожан. Менялся город, менялась страна, менялся я и менялся Евгений Ройзман. Я помню его разным - сначала суровым и жестким главой фонда "Город без наркотиков", вокруг деятельности которого и сейчас еще много споров, потом - депутатом Государственной думы, потом - главой города, потом - оппозиционером, стоящим в пикете.

Федор Крашенинников
Федор КрашенинниковФото: DW/P. Böll

Россия пришла к авторитарной диктатуре и многие записные либералы 90-х годов превратились в ее горячих приверженцев. Тем удивительнее, что Евгений Ройзман эволюционировал в обратную сторону - из сторонника силового решения любых вопросов в приверженца либеральных, демократических и антивоенных идеалов, за которые он теперь и страдает.

Важнейшим моментом в политической карьере Евгения Ройзмана стала его победа на выборах главы Екатеринбурга в сентябре 2013 года. Лишенный административных полномочий, он использовал свой высокий пост для продвижения тех ценностей, которые разделял, и этим постоянно раздражал и региональных, и федеральных строителей "вертикали власти".

Нельзя не напомнить, что главой Екатеринбурга Ройзман был в 2013-2018 годах, то есть во время аннексии Крыма и на фоне крепчающей диктатуры Путина. Все это время Ройзман взаимодействовал с оппозицией, встречался с Алексеем Навальным, выходил на пикеты в поддержку узников "Болотного дела" и против присоединения Крыма, подписывал различные письма и обращения. Это предавало всем нам сил: мы видели, что бороться за правду можно и нужно, что ставленников власти можно и нужно побеждать на выборах, что мэром города может быть нормальный человек.

Моральный авторитет

В 2018 году прямые выборы главы Екатеринбурга все-таки были отменены, несмотря на недовольство большинства горожан и организованный активистами митинг. Я был одним из организаторов того митинга, выступал на нем вместе с Евгением Ройзманом и труднее всего сейчас поверить, что в 2018 году в Екатеринбурге мог состояться митинг против решения властей, который они согласовали, который не разгоняли и после которого никого не посадили.

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Евгений Ройзман ушел в отставку. Власти сделали все, чтобы больше не дать популярному политику участвовать ни в каких выборах. Тем не менее Евгений Ройзман остался лидером общественного мнения и моральным авторитетом не только в Екатеринбурге, но и для многих людей в России.

Огромная популярность Ройзмана, его широкие связи, а также остатки былой политической самобытности Екатеринбурга с его репутацией либерального города - все это создавало вокруг Евгения Ройзмана особое пространство свободы, которое до поры до времени власти боялись или просто не решались разрушить.

Надежда среди безнадежности

Тем не менее уже в 2021 году Евгений Ройзман подвергался административным штрафам и аресту за участие в акциях в поддержку Алексея Навального. Начало войны РФ против Украины  окончательно изменило ситуацию и в стране, и в Екатеринбурге. Скорее всего, власти надеялись, что Ройзман просто уедет из России, но такого удовольствия он им не доставил.

За время войны он получил несколько административных наказаний, так или иначе связанных с его антивоенной позицией. И вот через полгода войны терпение властей, похоже, лопнуло окончательно. Ничего странного в этом нет. Чем безрадостнее положение на украинских фронтах, чем ближе экономический и социально-политический коллапс путинского режима, тем активнее ему приходится запугивать население России репрессиями и тщательнее контролировать потенциальных лидеров протестов.

Если Евгений Ройзман останется под арестом, это будет значить, что в России на свободе не осталось ни одного по-настоящему влиятельного среди населения лидера общественного мнения, выступающего против войны. Для меня же лично, как и для многих других екатеринбуржцев, это значит еще и то, что тот город, который мы любили, который мы строили и за который мы боролись, решили уничтожить, как уничтожают ту Россия, которую мы видели свободной, демократической и миролюбивой.

Я не сомневаюсь, что Евгений Ройзман останется собой в любом случае. Такие люди, как он, как Алексей Навальный, Илья Яшин, Лилия Чанышева и многие другие - это шанс России на нормальное будущее после Путина. Я уверен, что вернутся и традиционные пробежки с Ройзманом, и свободные выборы мэра, и мы с ним обязательно пройдем по улицам нашего города как свободные граждане свободной страны. Главное в это трудное время - не сдаваться и верить, что сила - в правде, как любит повторять Евгений Ройзман. 

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор колонки для DW.
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