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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений РойзманФото: Imago
Правосудие и законРоссия

В Екатеринбурге задержан бывший мэр города Евгений Ройзман

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Одному из самых известных региональных политиков России и решительному критику властей Ройзману вменяют в вину "фейки о российской армии". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://www.dw.com/ru/v-ekaterinburge-zaderzan-byvsij-mer-goroda-evgenij-rojzman/a-62905694

В Екатеринбурге утром в среду, 24 февраля, задержан один из самых известных региональных политиков в России, бывший мэр этого города Евгений Ройзман. В помещениях его частного музея "Дом Невьянской иконы" и фонда начались обыски, сообщила местному изданию E1.ru помощница Ройзмана Лейла Гусейнова.

Дело о дискредитации ВС РФ

Сам политик сообщил тому же изданию, что против него заведено дело по ч.3 ст. 280 УК  - публичное распространение "фейков" о российской армии, оно рассматривается в Москве. В Фонде Ройзмана ТАСС подтвердили информацию об обысках и сообщили, что аналогичные меры проводятся в квартире оппозиционного политика.

По данным Telegram-канала Mash, Ройзмана задержал полицейский спецназ. На опубликованных им видео вооруженные люди в камуфляже подбегают к зданию и, представляясь сотрудниками полиции, просят открыть дверь, затем поднимаются и подходят к двери, сам Ройзман им открывает. 

Евгений Ройзман среди прочего известен своими резкими высказываниями о действиях российских властей, в том числе касающихся войны против Украины. Его уже трижды штрафовали по административным делам за "дискредитацию ВС РФ". Сейчас Ройзману может грозить до пяти лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге задержан бывший мэр города Евгений Ройзман

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