Евгения Ройзмана дважды оштрафовали из-за акций в поддержку Навального

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра города Евгения Ройзмана виновным по двум делам об участии в шествиях 23 и 31 января в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В пятницу, 26 марта, суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей, сообщает местное издание 66.ru.

В ходе судебных заседаний политик не признал свою вину. "Я свободный человек в свободной стране, я не сделал ничего плохого, и никто мне не может запретить выходить на улицу, это право даровано мне Конституцией. Не понимаю, что я вообще здесь делаю", - цитирует его слова "Урал. МБХ медиа". Ройзман подчеркнул, что не нарушал закон и во время второй акции 31 января. "Я вышел на улицу, погулял. Потом пошел домой. Единственный эксцесс, который мог трагически закончиться, произошел, когда росгвардейцы вытолкали людей на лед, что могло привести к гибели", - заявил он далее.

В Twitter по окончанию судебных заседаний Ройзман написал, что "судья так и не смогла объяснить, кто может запретить гражданам России собираться мирно и без оружия".

За участие в следующей акции протеста Ройзману грозит уголовное дело

Тем самым у уральского политика теперь два приговора по административным делам за нарушение правил участия в массовых мероприятиях. Если данные решения будут подтверждены областным судом, то в случае участия в следующей акции протеста ему грозит уголовное дело по "дадинской статье" (о нарушении правил участия в массовых мероприятиях), отмечает 66.ru. "Сам Евгений Ройзман сегодня анонсировал, что примет участие в следующей акции в поддержку Навального", - пишет далее издание.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова назвала дело политически мотивированным.

Акция в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 23 января собрала около 5 тысяч человек, 31 января было еще больше участников. В частности, Znak.com оценил их численность в 7 тысяч человек.

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