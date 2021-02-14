 Евгения Ройзмана дважды оштрафовали из-за акций в поддержку Навального | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2021

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Россия

Евгения Ройзмана дважды оштрафовали из-за акций в поддержку Навального

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман оштрафован на 40 тысяч рублей за участие в городских акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших 23 и 31 января.

экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман

Евгений Ройзман

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал бывшего мэра города Евгения Ройзмана виновным по двум делам об участии в шествиях 23 и 31 января в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. В пятницу, 26 марта, суд назначил Ройзману два штрафа по 20 тысяч рублей, сообщает местное издание 66.ru.

В ходе судебных заседаний политик не признал свою вину. "Я свободный человек в свободной стране, я не сделал ничего плохого, и никто мне не может запретить выходить на улицу, это право даровано мне Конституцией. Не понимаю, что я вообще здесь делаю", - цитирует его слова "Урал. МБХ медиа". Ройзман подчеркнул, что не нарушал закон и во время второй акции 31 января. "Я вышел на улицу, погулял. Потом пошел домой. Единственный эксцесс, который мог трагически закончиться, произошел, когда росгвардейцы вытолкали людей на лед, что могло привести к гибели", - заявил он далее.

В Twitter по окончанию судебных заседаний Ройзман написал, что "судья так и не смогла объяснить, кто может запретить гражданам России собираться мирно и без оружия".

За участие в следующей акции протеста Ройзману грозит уголовное дело

Тем самым у уральского политика теперь два приговора по административным делам за нарушение правил участия в массовых мероприятиях. Если данные решения будут подтверждены областным судом, то в случае участия в следующей акции протеста ему грозит уголовное дело по "дадинской статье" (о нарушении правил участия в массовых мероприятиях), отмечает 66.ru. "Сам Евгений Ройзман сегодня анонсировал, что примет участие в следующей акции в поддержку Навального", - пишет далее издание.

Адвокат Ройзмана Юлия Федотова назвала дело политически мотивированным.

Акция в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 23 января собрала около 5 тысяч человек, 31 января было еще больше участников. В частности, Znak.com оценил их численность в 7 тысяч человек.

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    По данным ОВД-инфо, 31 января, в России к 19 часам мск было задержано более четырех тысяч протестующих. Около трети из них в Москве, почти тысяча человек попала в автозаки в Санкт-Петербурге. Задержания были проведеныпочти в 90 городах России.

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    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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