Комментарий: Новая стратегия команды Навального - заявка на успех

Если бы власти России много лет не предпринимали всевозможные меры по ограничению любой протестной активности, никому бы ни пришло в голову изобретать в этой сфере что-то оригинальное. Но возрастающее давление путинского режима на гражданское общество заставляет недовольных искать новые способы реализовать свое право на протест.

Именно поэтому команда Навального придумала такой способ подготовки к протестной акции, который и максимально удобен организаторам, и затрудняет противодействие им на всех этапах, делая почти невозможным срыв всего мероприятия. Вся организационная и агитационная работа перенесена в интернет, где у силовых органов все еще гораздо меньше возможностей чему-либо помешать.

Хитрый план соратников Навального

Федор Крашенинников

Чтобы добиться поставленной цели, соратники Навального предложили механизм, радикально отличающийся от привычных методов организации протестов. Обычно сначала выбиралась дата, а потом начиналась подготовительная работа. Но пользуясь открытой информацией о сроках намеченной акции, власти находили множество способов помешать организаторам на всех этапах работы и провести контр-кампанию.

Была опробована и другая стратегия: назначать протестные акции без долгой подготовки, как это было в январе, после возвращения Алексея Навального в Россию и его ареста. Но с этим способом связаны иные проблемы: за короткий срок невозможно провести полноценную агитационную кампанию и даже попытаться успеть согласовать акцию, как того требуют действующие в России законы.

Заведомый отказ от согласования акций многим не нравится и плохо сказывается на итоговом числе участников протестов. На этот раз команда оппозиционера собирается потребовать у властей согласовать проведение акций, мотивируя требование как раз большим числом их потенциальных участников.

Нарастающая сила протеста

Предварительная регистрация желающих участвовать в протестах - тоже не новшество, но обычно это было лишь вспомогательной мерой: к каждой акции создавались группы в социальных сетях, где все желающие отмечались заранее. Естественно, далеко не все были готовы открыто анонсировать свое участие, и их можно понять.

Теперь же команда Навального предлагает потенциальным участникам регистрироваться на специальном сайте. Желающим присоединиться к акции нужно будет лишь указать город или другой населенный пункт, в котором они живут, и оставить электронный адрес, на который придет информация о дате проведения протестной акции и месте сбора. В открытом доступе - только общее число регистраций и их разбивка по городам России. Точная дата акции будет названа после того, как число ожидаемых участников достигнет не менее 500 тысяч человек.

Постоянный рост числа потенциальных участников протеста создаст дополнительный эффект: не только организаторы и представители властей, но и все интересующиеся смогут в режиме онлайн наблюдать, как идет подготовка к акции, и оценивать ее потенциальный масштаб. Возможно, для кого-то именно это станет поводом и самому присоединиться к намеченным протестам.

Достижима ли цель?

Естественно, анонс протестной акции сторонников Навального вызовет бурную реакцию у представителей российских властей. Неизбежны запугивания и рассказы о том, что собранные данные куда-нибудь утекут, а всех участников акции разгонят, изобьют, выявят и посадят в тюрьму, да и вообще никто никуда не выйдет.

Впрочем, и вполне благосклонно настроенные к команде Алексея Навального люди задаются вопросом: а сможет ли команда оппозиционера вывести на улицы заявленное количество людей? Полмиллиона - это все-таки очень много для современной России.

В пользу успеха плана по мобилизации сторонников Навального есть три аргумента. Первый - математический. За последние месяцы аудитория команды Навального существенно выросла, что нагляднее всего демонстрирует число просмотров знаменитого фильма про геленджикский дворец и другой медиа-продукции, выпускаемой Фондом борьбы с коррупцией. Никто не ждет, что все эти миллионы людей решатся выйти на протест. Но если из каждых 20 или даже 10 человек на протест выйдет хотя бы один, этого уже будет вполне достаточно для достижения поставленной цели.

Второй аргумент, скорее, иррациональный. Каждая новая акция команды Навального вызывает шквал сомнений в том, что что-то получится. Когда после фильма "Он вам не Димон" Навальный впервые призвал людей выйти на протесты в своих городах, эта идея многим показалась странной. Но оказалось, что политическое чутье его не подвело. С тех пор опыта у самого Навального и его команды стало гораздо больше, а сеть сторонников расширилась. Так что и на этот раз скептики, скорее всего, окажутся неправы.

Наконец, есть и прагматический аргумент. Не ограничивая себя сроками, команда Навального не только упрощает себе задачу, но и превращает подготовку к самой масштабной в современной истории России протестной акции в одну большую политическую кампанию, которая, вне зависимости от своего успеха, станет постоянным информационным поводом ближайших недель.

На месяцы счет пойдет едва ли. На момент публикации статьи на сайте кампании уже зарегистрировалось свыше 106 тысяч человек.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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