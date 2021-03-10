Суд в Москве возобновил рассмотрение дела Соболь

В Перовском районном суде Москвы возобновилось рассмотрение дела о нарушении неприкосновенности жилища в отношении юриста и соратницы Алексея Навального - Любови Соболь. Об этом во вторник, 23 марта, сообщила корреспондент DW из зала суда.

Было решено продолжать заседание в отсутствие потерпевших.

Судья постановила вернуть дело с поправкой на рассмотрение в суд первой инстанции.

Нарушение домашнего ареста

Первое заседание 10 марта по данному делу завершилось уже через несколько минут. Прокурор пожаловался на ошибку мирового судьи в постановлении о назначении заседания, в связи с чем рассмотрение перенесли.

Любовь Соболь с 29 января находится под домашним арестом по "санитарному делу" - уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Басманный районный суд Москвы 19 марта продлил арест Соболь до 23 июня.

В воскресенье, 21 марта, Соболь, нарушив арест, посетила службу в церкви в московском районе Старые Черемушки. Когда соратница Навального вернулась домой, у подъезда ее уже ждал сотрудник УФСИН по Москве для взятия объяснений.

Дело о нарушении неприкосновенности жилища

Второе уголовное дело в отношении Любови Соболь было возбуждено после того, как та позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева. Дело открыто по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения".

Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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