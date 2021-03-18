 Суд в Москве продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному | Новости из Германии о России | DW | 19.03.2021

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Россия

Суд в Москве продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному

Домашний арест Любови Соболь, Люсе Штейн, Анастасии Васильевой, Олегу Навальному и Константину Янкаускасу продлен до 23 июня.

Любовь Соболь на суде в Москве

Любовь Соболь на суде в Москве (фото из архива)

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, участнице группы Pussy Riot и муниципальному депутату Басманного района Люсе Штейн, брату оппозиционера Алексея Навального - Олегу - и муниципальному депутату района Зюзино Константину Янкаускасу. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщила корреспондент DW из зала суда.

Срок ареста по делу о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве продлен до 23 июня.

Судья вела заседание без маски

Судья Валентина Левашова вела заседание без маски. Надеть ее попросила арестованная по "санитарному делу" Любовь Соболь. Но судья отказалась.

Как в свою очередь уточнил адвокат Владимир Воронин, права прогулок все четверо фигурантов лишены.

 

Накануне, 18 марта, под домашним арестом до середины июня также оставили пресс-секретаря Алексея Навального - Киру Ярмыш, участницу Pussy Riot Марию Алехину, координатора штаба Навального в Москве Олега Степанова и муниципального депутата Дмитрия Барановского. В пятницу, 19 марта, в 10.00 мск аналогичное решение было принято в отношении бывшего сотрудника ФБК Николая Ляскина и главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой. 

Десять фигурантов "санитарного дела"

Всего по данному делу проходят десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также брат Алексея Навального Олег. 

Следствие считает, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности".

Акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе Москве. После этого правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в частности, о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

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