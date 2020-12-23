Суд по делу Любови Соболь отложен на неопределенный срок

Суд по делу в отношении Любови Соболь о незаконном проникновении в жилище одного из предполагаемых отравителей политика Алексея Навального отложен на неопределенный срок. Дальнейшее рассмотрение дела было решено перенести из-за жалобы прокурора на техническую ошибку мирового судьи в постановлении о назначении заседания, сообщил в среду, 10 марта, адвокат Соболь Владимир Воронин.

В Перовском районном суде Москвы состоялось первое заседание по существу по данному делу. Как сообщил корреспондент DW, оно продлилось лишь несколько минут. Соболь приехала на него в сопровождении двух сотрудников ФСИН. Потерпевшими по делу проходят теща предполагаемого участника отравления Константина Кудрявцева Галина Субботина и его жена Ирина Кудрявцева, они также присутствовали в зале суда.

Соболь грозит до двух лет лишения свободы

Против Любови Соболь возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения". Она позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Алексея Навального Константина Кудрявцева, с которым разговаривал Навальный в нашумевшем видео. Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Соболь была задержана вечером 21 декабря около дома Константина Кудрявцева. В полиции ее намеревались опросить в рамках доследственной проверки по уголовному делу о нарушении неприкосновенности жилища. Соболь отказалась от показаний и через несколько часов была отпущена без предъявления обвинений. Суд оштрафовал ее на 1000 рублей, признав виновной в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Однако уже 25 декабря в квартире юриста ФБК прошел обыск, ее увезли на допрос, а после задержали на двое суток. После нескольких допросов Соболь перевели в статус подозреваемой. Кроме того, у нее прошла очная ставка с тещей Константина Кудрявцева - Галиной Субботиной, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

Расследование о вероятной роли ФСБ в отравлении Навального

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), которые могли быть причастны к отравлению Алексея Навального. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на российского политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

Любовь Соболь в настоящее время находится под домашним арестом до 23 марта по делу об участии в несанкционированной властями акции 23 января в поддержку Навального.

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