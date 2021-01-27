 В Москве задержаны Олег Навальный и Любовь Соболь | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2021

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Россия

В Москве задержаны Олег Навальный и Любовь Соболь

Брат Навального, Любовь Соболь и Мария Алехина задержаны после обысков как подозреваемые на 48 часов. Им вменяют статью о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве.

Любовь Соболь, юрист ФБК (фото из архива)

Любовь Соболь

Брата Алексея Навального Олега и соратницу Навального Любовь Соболь задержали поздно вечером в среду, 27 января, на 48 часов как подозреваемых по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на акции 23 января в Москве. По тому же делу на 48 часов задержана участница Pussy Riot Мария Алехина.

"С задержанием не согласен. Считаю его незаконным и исполненным с целью оказания давления на моего брата Навального А.А. из-за его политической деятельности", - написал в протоколе Олег Навальный.

Масштабные обыски в Москве

Ранее в Москве правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам. По сведениям издания Baza, нынешние оперативные мероприятия связаны с тем же уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, по которым позднее были проведены задержания. Обыски прошли у родственников подозреваемых: у матерей главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова и Марии Алехиной.

Волна протестов в России 23 января

23 января в Москве и более 120 других городах России прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального, которого арестовали по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". По оценкам журналистов и экспертов, на улицы в Москве вышли до 40 тысяч человек, в МВД заявили о 4000 участников. Портал "ОВД-Инфо" сообщил о рекордном числе задержанных: по состоянию на вечер 27 января, в Москве - более 1500 и по всей России - более 3900.

Ранее появилось сообщения, что дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм возбудили из-за участия в московской акции 23 января людей с коронавирусом. Оперштаб Москвы со ссылкой на приложение "Социальный мониторинг" подсчитал, что на этот митинг пришли 19 заболевших коронавирусом.

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    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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