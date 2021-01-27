Власти России усилили давление на сторонников Навального

Власти России усилили давление на сторонников известного российского оппозиционера Алексея Навального. В среду, 27 января, в Москве правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам. По сведениям издания Baza, нынешние оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденным после массовой акции протеста, которая состоялась 23 января в Москве.

По словам директора основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, квартира Алексея Навального находится в районе Марьино, там сейчас живет брат политика Олег. Квартира, где живет Юлия, расположена возле станции метро "Автозаводская". Силовики выломали дверь и отказались пустить к Юлии адвоката, сообщил телеканал "Дождь". Стражи порядка также заклеили скотчем дверной глазок и камеры видеонаблюдения. Олега Навального полицейские увезли после обыска в неизвестном направлении.

Кроме того обыски прошли у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова. Для этого их вывезли из спецприемника. Перед протестной акцией 23 января Ярмыш была арестована на девять суток, а Албуров - на 10. Обоих обвинили в призывах к участию в несанкционированной акции. Власти распорядились отвезти Ярмыш и Албурова в их квартиры, поскольку обыскивать жилье без его владельца нельзя. Кроме того, полиция пришла с обыском к пресс-секретарю движения "Гражданское общество" Егору Илюшкину, которому тоже дали 10 суток перед акцией 23 января. Сам Илюшкин находится в спецприемнике.

Обыски и задержания

Силовики пришли также в офис ФБК и студию "Навальный Live", где находилась продюсер YouTube-канала Навального Любовь Соболь. Судебные приставы вручили ей повестку о вызове на допрос по уголовному делу против Ивана Жданова (о неудалении видео о компании "Московский школьник", поставляющей продукты питания в школы).

Для проведения обыска была задержана глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Также известно о визитах силовиков к участнице Pussy Riot Марии Алехиной, отцу координатора московского штаба Навального Олега Степанова, пресс-секретарю штаба муниципального депутата Юлии Галяминой Николаю Касьяну, членам Либертарианской партии Игорю Ефремову и Глебу Быкову. На связь перестал выходить оппозиционер Константин Котов, ранее осужденный по так называемой "дадинской статье".

Согласно сообщениям, обыски связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на массовой протестной акции 23 января. В деле пока нет фигурантов, сообщил источник "Интерфакса". Ранее источник ТАСС сказал, что дело было возбуждено из-за участия в московской акции 23 января людей, инфицированных коронавирусом. Оперативный штаб Москвы со ссылкой на приложение "Социальный мониторинг" сообщал, что на этот митинг пришли 19 заболевших COVID-19.

Поиск вещественных доказательств

Полиция ищет электронные носители с призывами участвовать в акции 23 января. Об этом говорится в постановлении на проведение обыска у члена Либертарианской партии Игоря Ефремова, которое имеется в распоряжении портала "Медиазона". Постановление выдала 27 января глава Тверского суда Москвы Ольга Солопова. Всего Тверской суд, в ведении которого находятся места проведения акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств об обысках, сообщает РИА "Новости". По данным Baza, в связи с делом о нарушении санитарных норм следственные органы планируют провести обыски у всех представителей ФБК. Дело ведет следователь, несколько лет назад занимавшийся делом вора в законе Шакро Молодого, сообщили "Открытые медиа".

23 января в Москве и около 120 других городов России прошли массовые несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого арестовали по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". По оценкам МВД, на улицы в Москве вышли 4000 человек, по оценкам журналистов и экспертов - от 15 до 40 тысяч. Портал "ОВД-Инфо" сообщил о рекордном числе задержанных: в Москве - более 1400 и по всей России - более 3700.

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