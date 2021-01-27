 Власти России усилили давление на сторонников Навального | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2021

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Россия

Власти России усилили давление на сторонников Навального

Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Алексея Навального и его жены Юлии. Следственные мероприятия планируются или проводятся и у целого ряда соратников оппозиционера. DW подводит итоги среды, 27 января.

Полиция возле дома Навального

Власти России усилили давление на сторонников известного российского оппозиционера Алексея Навального. В среду, 27 января, в Москве правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Навального, его супруги Юлии, а также их соратников - в общей сложности почти по 20 адресам. По сведениям издания Baza, нынешние оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденным после массовой акции протеста, которая состоялась 23 января в Москве.

По словам директора основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, квартира Алексея Навального находится в районе Марьино, там сейчас живет брат политика Олег. Квартира, где живет Юлия, расположена возле станции метро "Автозаводская". Силовики выломали дверь и отказались пустить к Юлии адвоката, сообщил телеканал "Дождь". Стражи порядка также заклеили скотчем дверной глазок и камеры видеонаблюдения. Олега Навального полицейские увезли после обыска в неизвестном направлении.

Кроме того обыски прошли у пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова. Для этого их вывезли из спецприемника. Перед протестной акцией 23 января Ярмыш была арестована на девять суток, а Албуров - на 10. Обоих обвинили в призывах к участию в несанкционированной акции. Власти распорядились отвезти Ярмыш и Албурова в их квартиры, поскольку обыскивать жилье без его владельца нельзя. Кроме того, полиция пришла с обыском к пресс-секретарю движения "Гражданское общество" Егору Илюшкину, которому тоже дали 10 суток перед акцией 23 января. Сам Илюшкин находится в спецприемнике.

Обыски и задержания

Силовики пришли также в офис ФБК и студию "Навальный Live", где находилась продюсер YouTube-канала Навального Любовь Соболь. Судебные приставы вручили ей повестку о вызове на допрос по уголовному делу против Ивана Жданова (о неудалении видео о компании "Московский школьник", поставляющей продукты питания в школы).

Для проведения обыска была задержана глава связанного с Навальным профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Также известно о визитах силовиков к участнице Pussy Riot Марии Алехиной, отцу координатора московского штаба Навального Олега Степанова, пресс-секретарю штаба муниципального депутата Юлии Галяминой Николаю Касьяну, членам Либертарианской партии Игорю Ефремову и Глебу Быкову. На связь перестал выходить оппозиционер Константин Котов, ранее осужденный по так называемой "дадинской статье".

Согласно сообщениям, обыски связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на массовой протестной акции 23 января. В деле пока нет фигурантов, сообщил источник "Интерфакса". Ранее источник ТАСС сказал, что дело было возбуждено из-за участия в московской акции 23 января людей, инфицированных коронавирусом. Оперативный штаб Москвы со ссылкой на приложение "Социальный мониторинг" сообщал, что на этот митинг пришли 19 заболевших COVID-19.

Поиск вещественных доказательств

Полиция ищет электронные носители с призывами участвовать в акции 23 января. Об этом говорится в постановлении на проведение обыска у члена Либертарианской партии Игоря Ефремова, которое имеется в распоряжении портала "Медиазона". Постановление выдала 27 января глава Тверского суда Москвы Ольга Солопова. Всего Тверской суд, в ведении которого находятся места проведения акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств об обысках, сообщает РИА "Новости". По данным Baza, в связи с делом о нарушении санитарных норм следственные органы планируют провести обыски у всех представителей ФБК. Дело ведет следователь, несколько лет назад занимавшийся делом вора в законе Шакро Молодого, сообщили "Открытые медиа".

23 января в Москве и около 120 других городов России прошли массовые несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, которого арестовали по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу "Ив Роше". По оценкам МВД, на улицы в Москве вышли 4000 человек, по оценкам журналистов и экспертов - от 15 до 40 тысяч. Портал "ОВД-Инфо" сообщил о рекордном числе задержанных: в Москве - более 1400 и по всей России - более 3700.

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  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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