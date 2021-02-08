 Фигурантов ″санитарного дела″ изолировали до 23 июня | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2021

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Россия

Фигурантов "санитарного дела" изолировали до 23 июня

Кира Ярмыш и еще трое активистов проходят по делу о "подстрекательстве к нарушению антикоронавирусных ограничений" в ходе акции протеста 23 января. Срок домашнего ареста всех четырех продлен до 23 июня.

Силовики и участники акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января

Силовики и участники акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и еще трем активистам по делу о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве, сообщает корреспондент DW в четверг, 18 марта.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста в отношении Ярмыш К., Алехиной М., Степанова О. и Барановского Д. на три месяца до 23 июня 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Всем четырем фигурантам отказано в прогулках.

Десять фигурантов

Всего по данному делу проходят десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также брат Алексея Навального Олег. Почти все они в настоящий момент находятся под домашним арестом.

Следствие считает, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности".

Акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе Москве. После этого правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


 

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