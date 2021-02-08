Фигурантов "санитарного дела" изолировали до 23 июня

Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и еще трем активистам по делу о "подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил" в ходе несанкционированной акции протеста 23 января в Москве, сообщает корреспондент DW в четверг, 18 марта.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста в отношении Ярмыш К., Алехиной М., Степанова О. и Барановского Д. на три месяца до 23 июня 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы суда. Всем четырем фигурантам отказано в прогулках.

Десять фигурантов

Всего по данному делу проходят десять фигурантов. Это сотрудники Фонда борьы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, Николай Ляскин, Кира Ярмыш, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов, муниципальные депутаты Дмитрий Барановский, Люся Штейн, Константин Янкаускас, участница Pussy Riot Мария Алехина, а также брат Алексея Навального Олег. Почти все они в настоящий момент находятся под домашним арестом.

Следствие считает, что постами в соцсетях они призывали участвовать в акции протеста, чем якобы "создали угрозу массового заболевания людей по неосторожности".

Акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе Москве. После этого правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК РФ), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

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