Статья Явлинского о Навальном: акт политической самокастрации или элемент демократической дискуссии?

Самой обсуждаемой публикацией этой недели стала статья одного из лидеров партии "Яблоко" Григория Явлинского. В ней политик раскритиковал Алексея Навального, обвинив его в популизме. Явлинский предупредил читателей, что, по его мнению, в случае прихода Навального к власти такие проблемы как коррупция и политические репрессии не исчезнут.

Пользователи соцсетей и публичные персоны в ответ обрушились с критикой как на автора статьи, так и на его партию. Например, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что считает теперь невозможным выдвинуться на выборах в Госдуму от "Яблока". В то же время председатель партии Николай Рыбаков не увидел оснований исключать из партии Явлинского, как того требовали в соцсетях.

DW спросила у близких к "Яблоку" людей, почему статья появилась именно сейчас и как она отразится на рейтинге партии.

Максим Кац, экс-член "Яблока", провел успешные кампании "Яблока" на региональных выборах:

Я думал, будет обычная реакция на очередную статью Явлинского, но реакция оказалась необычной. Конечно, это связано со временем публикации. Это нелепость - выпускать такую статью, когда человек находится в тюрьме и общество активно работает над тем, чтобы его освободить или, как минимум, выразить свой протест против этого.

На акции в поддержку Навального в Москве, 2 февраля

В "Яблоке" такие действия называют политической самокастрацией. Перед каждыми выборами или во время других крупных событий партия что-то такое вытворяет. Вот в 2019 году партийный твиттер писал, что ходить на мирные акции нехорошо.

Явлинский боится получить общественную поддержку. Ему комфортно в статусе эксперта, который говорит правильные вещи и имеет узкий круг поддержки. Когда этот круг расширяется, когда приходят люди, которые хотят сделать "Яблоко" структурой, объединяющей оппозиционно настроенных людей с либеральными взглядами - ему становится очень некомфортно.

Так критику Навального прокомментировал карикатурист Сергей Елкин

То, что они (Явлинский и его сторонники в партии - Ред.) куплены Кремлем - не соответствует реальности. Им нравится быть маленькой партией, не влияющей на положение дел. Они осваивают 200 млн рублей в год, работают в особняке в центре Москвы, ездят каждый день на работу, у них есть кабинеты, секретарши, у некоторых охрана и водители. Им все нравится. А попадание в Госдуму или выход на более широкую аудиторию сопряжено с риском, такова система.

Теперь будет сложнее идти на выборы в Госдуму. Все люди либеральных взглядов, настроенные против власти, проголосовали бы за "Яблоко". Партия получила бы 10-15% и прошла бы в Думу, да еще одномандатные округа бы взяла в Москве и Питере. Усилия же Явлинского направлены на то, чтобы этого не произошло.

Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы от "Яблока":

Мы требуем освобождения Алексея Навального, мы требуем расследовать его отравление. По этим позициям нет никакого противоречия внутри партии "Яблоко". А что касается статьи одного из лидеров - он имеет право выразить свое мнение. Это не повод для раскола. В партии идет дискуссия. Ничего страшного в этом не вижу. Мы демократическая партия.

Сергей Митрохин

Я бы не стал писать такую жесткую статью о человеке, который сейчас сидит в тюрьме. Григорий Алексеевич счел это допустимым. Возможно, он поделится с нами, почему это сделал. Был [более уместный для публикации такой статьи] момент, когда Навальный еще находился в Германии, но уже выздоровел.

До выборов в Госдуму еще много времени пройдет, много чего произойдет. Я бы не стал делать [для "Яблока"] пессимистичных прогнозов. У нас есть время на разъяснение своей позиции тем, кого публикация повергла в шок. Я большого оттока наших избирателей не вижу. Так называемый ядерный электорат, который нас поддерживает, думаю, не отвернется от нас.

Я впервые слышу, что в партии существует термин "политическая самокастрация". Думаю, он существует только в среде сторонников самого Максима Каца. Поскольку они неоднократно выступали с непопулярными идеями: например, сделать платным въезд и выезд на всех кольцах Москвы. Или устроить платную парковку в каждом дворе Москвы. Мне кажется, это более короткий путь к самокастрации, чем то, о чем мы с вами говорим.

Михаил Плетнев, молодой член "Яблока", соавтор заявления несогласных со статьей Григория Явлинского:

У Григория Явлинского аналитические статьи выходят примерно раз в месяц, и от них часто веет безысходностью. После них опускаются руки. Но на них мало обращают внимания, и для "Яблока" это даже хорошо. Но тут произошло неожиданное: статью начали обсуждать.

Мне [знакомые] стали говорить, что "Яблоко" гнилое, призывали выйти из партии. Это очень обидно слышать мне как члену партии, который не согласен как минимум с моментом выхода публикации. Обсуждать политические взгляды Навального, когда он сидит в тюрьме - не время. При этом статья сама по себе намного более бодрая, чем то, что Явлинский писал раньше.

Алексей Навальный на митинге в Москве в сентябре 2019 года

Мне было важно показать, что в "Яблоке" многие не согласны с этой статьей. Тогда и родился текст, который я написал вместе с другими однопартийцами. Сейчас уже около 350 членов партии под ним подписались.

Важно бороться за такую адекватную партию как "Яблоко". Пока у нас есть [такие однопартийцы как] Шлосберг, Слабунова, Вишневский не нужно выходить из партии в знак протеста. По этой причине я не очень понимаю Евгения Ройзмана, который решил не избираться от "Яблока". У него были большие шансы избраться от нашей партии.

Вряд ли статья Явлинского сильно оттолкнет наших избирателей. Потому что "Яблоко" выдвигает людей согласно своему политическому меморандуму. Оно не выдвинет, например, националиста. Когда будут выборы, люди с либеральными взглядами будут смотреть на кандидатов и их взгляды. Они увидят, что "Яблоко" не выдвигает "пропутинских" кандидатов.

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