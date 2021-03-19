 Юрист ФБК Соболь ушла из-под домашнего ареста на службу в церковь | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2021

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Россия

Юрист ФБК Соболь ушла из-под домашнего ареста на службу в церковь

Любовь Соболь находится под домашним арестом по "санитарному делу". Юрист ФБК побывала на службе в храме в Старых Черемушках, несмотря на запрет следователя, а после дала объяснения сотруднику ФСИН.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь

Юрист ФБК Любовь Соболь (фото из архива)

Находящаяся под домашним арестом юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь в воскресенье, 21 марта, посетила службу в церкви в московском районе Старые Черемушки. Ее адвокат Владимир Воронин отметил, что несколько недель назад подал ходатайство о посещении храма, однако следователь отказал.

Сотрудник московского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) ожидал Соболь у ее дома и после возвращения из церкви взял у нее объяснения, добавил Воронин.

Любовь Соболь с 29 января находится под домашним арестом по "санитарному делу" - уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на московской акции протеста 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Басманный районный суд Москвы продлил арест Соболь до 23 июня.

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  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

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    Автор: Илья Коваль


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