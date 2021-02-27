"Навального ждет полная изоляция": активист Котов об условиях в ИК-2

Оппозиционера Алексея Навального, приговоренного к реальному сроку по делу "Ив Роше", предположительно везут в исправительную колонию №2 (ИК-2) в Покрове Владимирской области для отбывания наказания. Такой вывод можно сделать из твита адвокатов политика и интервью правозащитника Руслана Вахапова агентству ТАСС. В самой ФСИН местонахождение Навального не комментируют: обещают, что "Навальный будет содержаться в нормальных условиях, и никакой угрозы его жизни и здоровью нет".

Среди осужденных и правозащитников ИК-2 в Покрове считается одной их самых строгих режимных зон, в которой заключенных "ломают". О том, в каких условиях находятся заключенные в ИК-2, DW рассказал гражданский активист Константин Котов. Он пробыл в этой колонии полтора года после того, как его осудили по "дадинской" статье за неоднократное нарушение правил пикетов и митингов.

DW: Удивляет ли тебя, что так долго официально не сообщают, где находится Алексей Навальный? Сколько тебя везли в эту колонию из Москвы?

Константин Котов: Меня привезли быстро - сначала на поезде из Москвы во Владимир, затем в колонию. Похоже, что у Алексея был отдельный этап. Возможно, его привезли напрямую в колонию из Москвы в индивидуальном автозаке. А то, что несколько дней не сообщают, где осужденный - это стандартная практика. На второй-третий день в колонии к тебе приходит сотрудник и спрашивает почтовый адрес твоих родных, чтобы отправить им письмо. У меня тоже так спросили, но письмо до моих родных так и не дошло.

- ИК-2 в Покрове называют "красной" колонией. Что это значит?

- Это значит, что все устанавливает администрация. Весь внутренний распорядок, режим и судьбу любого человека решают именно сотрудники данного учреждения. Причем администрация действует здесь обычно не напрямую, а через других осужденных. Это называется "актив", который составляют дневальные и завхозы. В просторечье их зовут "козлами". Именно эти люди выполняют распоряжения администрации, устанавливают весь режим, следят за тобой и даже могут применить по отношению к тебе физическую силу.

Алексей Навальный на суде, 20 февраля 2021 года

Соответственно, бывают еще "черные" зоны, где все решает сам воровской мир, сами арестанты.

- Что встречает человека, который впервые попадает в эту колонию? Какие процедуры он проходит?

- Первым делом тебя выгоняют из автозака, заставляют встать лицом к стене, сесть на корточки. Рядом при этом стоит сотрудник с собакой. Потом тебя криком подзывают, ты где-то там расписываешься, что не имеешь претензий к конвоирам. А дальше начинается достаточно неприятная процедура вхождения в колонию: тебя полностью досматривают, раздевают, ты одеваешься в форменную одежду (роба, штаны, если зима, то еще и шапка), бреют налысо.

Дальше тебя отводят к психологу, который дает простейший тест - расположить цветные квадратики от наименее приятного цвета к более приятному. Там же тебя поверхностно осматривает врач. После - разговор с сотрудниками оперативной службы. Именно он определяет твою дальнейшую судьбу в колонии: пройдет ли твой срок легко и дадут ли тебе условно-досрочное освобождение (УДО).

- Как в колонии психологически давят на осужденных?

- Самый запоминающийся момент происходит в самом начале, когда всех "этапников", то есть вновь прибывших осужденных, заводят в небольшое помещение, закрытое со всех сторон. Тебе дают в руки метлу, заставляют мести и говорить, что ты не поддерживаешь арестантские порядки и обязуешься выполнять работы по благоустройству территории. При этом сотрудник снимает тебя на видеорегистратор. Это достаточно унизительная процедура. Тем, кто это не сделает, обещают физическую расправу.

- В этой колонии бьют заключенных?

- Лично ко мне они физического насилия не применяли. Скорее использовали самые разные методы психологического давления и методы дисциплинарных взысканий. За все время пребывания в колонии я получил шесть выговоров. Но я слышал неоднократно и даже видел, что других заключенных бьют.

Константин Котов в ИК-2 (фото их архива)

Наиболее распространенное наказание - отбивать пятки. То есть тебя кладут или ты сам ложишься на пол, снимают обувь, поднимают ноги вверх и начинают бить по пяткам, скажем, открученной у табуретки деревянной ножкой. Это действительно очень болезненно. Но последствия таких побоев тяжело потом диагностировать. Скажем, ты приходишь на свидание, на лице и руках у тебя ничего нету, ты же не будешь поднимать ноги. Поэтому этот вид наказания, насколько я видел, постоянно используется в этой колонии.

- За что ты получил шесть выговоров?

- Самый первый был за то, что другой осужденный дал мне свои перчатки. Я прибыл в колонию в ноябре 2019 года, это уже была зима, и по правилам колонии мне полагались перчатки. Но мне сказали, что их якобы нет на складе. А нужно отметить, что в колонии ты много времени проводишь на улице. Например, каждый день - час утром и час вечером - стоишь строем, ожидаешь, когда придет сотрудник, проверит твое наличие. Руки при этом нужно держать за спиной, положить в карманы нельзя - нарушение режима. Я мерз, другой осужденный это заметил, захотел мне помочь и передал свои перчатки. В итоге мы оба получили по выговору. А это, между прочим, очень серьезное наказание, которое фактически ставит крест на УДО.

Потом были выговоры за то, что не поздоровался с сотрудником учреждения, и за то, что у меня была не застегнута верхняя пуговица.

- Какие в этой колонии есть возможности для общения с близкими и друзьями?

- Их немного. Есть письма, но только бумажные. Идут они несколько недель, их досматривает цензура, и тебе очень долго их могут не выдавать. Хотя в большинстве российских колоний можно писать письма через интернет (сервис "ФСИН-письмо") и оно достаточно быстро дойдет. Даже Олегу Сенцову в Лабытнанги за полярный круг можно было писать по электронной почте. А здесь, рядом с Москвой, такого нет.

Есть телефонные звонки. Обычно на это дают 15 минут каждые две недели. Но для звонка должны выдать карточку - на это может уйти несколько месяцев. Разрешены только три номера, на которые можно звонить. Чтобы получить разрешение на каждый из номеров, нужно писать отдельное заявление. Наконец, каждые два месяца положено одно кратковременное свидание. Можно прийти и через стеклянную перегородку увидеть своих родных и с ними поговорить.

Плакат с требованием освободить Константина Котова на одной из акций протеста в Москве, 2020 год

- Есть ли у осужденных свободное время в этой колонии?

- Когда ты попадаешь в так называемый "карантинный" отряд, у тебя нет свободного времени. Этот отряд устроен не для выявления инфекционных заболеваний или не для адаптации вновь прибывших. Он нужен, чтобы заключенным было плохо. Там тебе приходится выполнять вещи, которые ты никогда раньше не делал в обычной жизни. Ты вынужден стоять на плацу, делать зарядку по десять раз на дню и давать свой доклад каждый раз, когда к тебе обращается сотрудник. Доклад - это твое имя, дата рождения, статья, по которой ты сидишь, начало и конец срока отбывания наказания.

Небольшая запинка - и доклад повторяется заново.

Днем на кровати нельзя сидеть или лежать. Она всегда должны быть заправлена по определенному образцу. И пока ты этого не сделаешь, от тебя не отстанут. Будешь раз за разом заправлять одну и ту же кровать.

Все этим ты занимаешься на "карантине" целый день. Ни писать, ни читать не дают, только эта муштра. Это сделано, чтобы подавить человека и лишить его воли к какому-то сопротивлению.

- Разговаривать с другими заключенными тоже запрещено?

- Да, это главный неприятный момент на "карантине". Ты можешь разговаривать только с этим активом, с "козлами". Все указания - заправить кровать или дать доклад - идут через них. Чтобы выйти в туалет, нужно спросить разрешения у дневального. Даже ночью ты не один: всегда есть другой заключенный, который ходит между кроватями и контролирует, что ты спишь, а не с кем-то там перешептываешься. Это длится две недели.

- Ты попал в колонию по политической статье. Какое отношение в колонии к таким осужденным?

- Сначала я мог судить об отношении ко мне только по поведению администрации. Ведь после "карантина" ты попадаешь в барак усиленного режима. Там попроще, но, тем не менее у тебя тоже нет свободного времени и там тоже ни с кем не разговариваешь. Еще через четыре недели меня перевели в обычный отряд. Но даже там со мной никто не разговаривал, потому что, как я потом узнал, им это запретили. Они меня боялись.

Разговаривать с осужденными мне разрешили только ближе к концу срока. И, как я понял, они меня поддерживали. Например, они рассказывали, что сотрудники администрации подходили к ним и просили их оказывать на меня давление. Провоцировать меня, чтобы я вспылил и совершил проступок, за который меня потом можно было бы наказать. И они отказались это делать.

- Что, по твоему опыту, может ждать в этой колонии Алексея Навального?

- Не думаю, что к Навальному будут применять физическое насилие. По собственному примеру вижу - они на это не пойдут. Без ведома администрации и волосок с его головы не упадет.

Но Навального точно ждет полная изоляция. Изнутри и снаружи. Как максимум - Навального могут сразу отправить в штрафной изолятор. В бараке ним никто не будет разговаривать, разве что избранные сотрудники из оперативного отдела, которые будут к нему приходить и каким-то образом давить. Конечно, для человека это очень тяжело. Я на своем опыте испытал это. Тем более для Алексея - он публичная фигура, он привык доносить свою точку зрения до многих людей. Но я думаю, что он с этим справится.

То, что он сюда попал, это, конечно, плохо для него. Но это хорошо с той точки зрения, что теперь весь мир узнает об этих порядках в ИК-2, и это поможет их изменить в лучшую сторону.

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