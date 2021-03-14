 Навальному присудили премию ″Белый слон″ за фильмы-расследования | Новости из Германии о России | DW | 15.03.2021

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Россия

Навальному присудили премию "Белый слон" за фильмы-расследования

Решение экспертного совета кинопремии вызвало конфликт с правлением Гильдии киноведов и кинокритиков. Гильдия вышла из состава учредителей премии.

Алексей Навальный

Экспертный совет кинопремии "Белый слон" присудил премию в номинации "Событие года" известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному за серию новаторских документальных фильмов-расследований. В заявлении членов совета, обнародованном на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков в понедельник, 15 марта, отмечается, что это решение впервые за 22 года вызвало конфликт между экспертным советом премии и правлением Гильдии.

Союз кинематографистов России, которым руководит Никита Михалков, настоятельно призвал правление исключить из экспертного совета киноведов и кинокритиков тех, кто не является членами этой организации. В ответ Гильдия киноведов и кинокритиков вышла из состава учредителей кинопремии.

Цензурное вмешательство

"Экспертный совет столкнулся с давлением и попыткой цензурного вмешательства в свою деятельность, что противоречит регламенту премии и духу свободного волеизъявления членов совета", - подчеркивается в заявлении.

Среди подписантов документа - кинокритики Антон Долин, Юрий Гладильщиков и Юрий Богомолов, режиссер и основатель журнала "Сеанс" Любовь Аркус.

Церемония вручения премии "Белый слон" состоится 10 апреля.

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