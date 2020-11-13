Дмитрий Глуховский: "Тотальный диктант" будет абсолютно аполитичным

DW: Все последние годы Россотрудничество охотно предоставляло свои культурные центры в других странах для проведения "Тотального диктанта". И вдруг - отказ...

Дмитрий Глуховский: Сначала два слова о "Тотальном диктанте". Это негосударственная, независимая культурная инициатива, которая родилась в Новосибирске. За те годы, которые эта акция проходит, она приобрела совершенно вселенский размах, и с ней стали сотрудничать и государственные органы, в том числе - Россотрудничество. Оно предоставляло свои площадки за рубежом, всякие Дома дружбы, русские культурные центры и так далее - для того, чтобы представители русской диаспоры за рубежом и иностранные студенты, изучающие русский язык, могли тоже принять в этом участие и писать "Тотальный диктант" в тот же день вместе со всеми, кто пишет его в России.

Но в этом году у Россотрудничества сменился начальник. Туда пришел внук бывшего министра иностранных дел и председателя правительства Российской Федерации Евгения Максимовича Примакова, - тоже Евгений Примаков. И он решил иначе. В прошлом среди авторов "Тотального диктанта" были такие люди, как Захар Прилепин, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков, то есть представители разных политических лагерей и разных взглядов на то, что происходит сейчас в России. Но начальство сменилось, и нынешний руководитель решил оказаться более "правильным", чем предыдущие. И почитав где-то мои прошлые высказывания, послушав мои интервью, где я выступаю против присоединения Крыма или считаю действия российских вооруженных сил и аффилированных с ними структур на востоке Украины оккупацией, сказал, что с такими персонажами, как я, русофобами, презирающими родину, Россотрудничеству не по пути. И поэтому агентство этот "Тотальный диктант" поддерживать не будет и свои площадки для его написания не предоставит.

- Прямо так и сказал?

- Он написал об этом даже пост в телеграм-канале. Слова "русофоб" и "презирать" там были. Потом Примаков решил, что это, наверное, жестковато и переписал свой пост. Там теперь - просто про "веские причины" и насчет диктанта - что не в этом году и не Россотрудничество. Но и так ясно, что были адресные претензии к имени автора, то есть ко мне.

Хочу, кстати, сказать, что русофобом себя не считаю, а считаю патриотом. Я люблю свою Родину, люблю русский язык и по мере своих сил с ним работаю. А нахваливание власти и стремление во всем потакать своему начальству не считаю, в свою очередь, проявлением патриотизма.

А что касается Россотрудничества, то это государственная структура и видит, видимо, свои цели и задачи в тиражировании, распространении государственной пропаганды.

- То есть уточним еще раз: дело было именно в авторе, а не в самом тексте диктанта, который мог бы оказаться политически нелояльным к власти?

- Во-первых, текста диктанта он не читал, потому что текст держится в секрете. И этот текст, могу я сказать, - абсолютно аполитичный. У меня есть немало каналов для политических высказываний, но, в конце концов, политика - это не единственная сфера моих интересов. И зная, что писать диктант будут люди совершенно разных возрастов, образовательных уровней, национальных принадлежностей, политических взглядов, я решил не поляризировать, а, наоборот, написать что-то такое совершенно аполитичное, просто человеческое, объединяющее, что-то, что могло бы стать своеобразным общим знаменателем для всех, кто будет писать этот диктант в будущем году.

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