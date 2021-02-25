Ученые призвали AI вернуть Навальному статус узника совести

Целый ряд ученых со всего мира в среду, 17 марта, обратилися с открытым письмом к генсеку международной правозащитной организации Amnesty International Джули Верхаар, призвав вернуть российскому оппозиционному политику Алексею Навальному статус узника совести.

Это открытое письмо, под которым на момент публикации материала DW было поставлено две дюжины подписей, опубликовано на странице социолога культуры, пианиста Сергея Ерофеева в соцсети Facebook. Кроме прочих, обращение поддержали экономисты Сергей Гуриев и Владислав Иноземцев, историк и литературовед Александр Эткинд, режиссер и сценарист Дмитрий Новиков, а также ряд других ученых и научных сотрудников из университетов России, США, Финляндии, Италии, Франции, Великобритании и других стран.

Авторы открытого письма подчеркивают, что Алексей Навальный является одним из лидеров демократического движения в России и что его "непреклонная борьба с коррупцией и насилием сделала его важным противником режима действующего в РФ режима". "Вместо того, чтобы обеспечить собственную безопасность за границей, он вернулся в Россию, где был ранее отравлен, и это преступление так и не было расследовано властями", - говорится далее в документе.

Навальный и одобрение насилия

По мнению ученых, решение Amnesty International лишить Алексея Навального статуса узника совести расходится с ценностями AI и стало причиной серьезного общественного беспокойства. Авторы письма подчеркивают, что не было предоставлено никаких доказательств того, что Навальный или Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) одобряют насилие. Именно этот критерий является для AI основным при принятии решения о наделении того или иного заключенного статусом узника совести.

С точки зрения ученых, тот факт, что единственным обоснованием решения AI являются высказывания Навального 12- или 15-летней давности, "вызывает тревогу". "Никого нельзя обвинять во взглядах, разделяемых много лет назад, особенно если от них впоследствии публично отреклись", - указывают подписавшиеся. По их мнению, решение AI лишить Навального статуса узника совести привело к тому, что режим в России предпринял дальнейшие шаги для подавления законной борьбы за демократию в стране. "Приняв такое решение, Amnesty International нанесла существенный ущерб фундаменту защиты прав человека в России", - резюмируют авторы письма.

Арест Навального и акции в его поддержку

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан сразу по прилету в аэропорту Шереметьево. 2 февраля он был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

23 и 31 января в десятках городов России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального. На протестах в РФ были задержаны несколько тысяч человек. 14 февраля по России вновь прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Отказ AI признавать Навального узником совести

Об отказе AI от решения признать Навального узником совести 23 февраля сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате со ссылкой на электронное письмо представителя британского отделения организации. В скриншоте письма, который журналист разместил на своей странице, отмечалось наличие множества старых видео и постов в соцсетях, где Навальный делает спорные заявления.

В свете большого общественного резонанса, связанного с этим шагом международной правозащитной организации, ее генеральный секретарь Джули Верхаар 27 февраля пообещала начать внутреннее расследование, чтобы выяснить, "что пошло не так" и как AI "оказалась в той ситуации, в которой она оказалась".

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