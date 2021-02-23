СМИ: Amnesty International отказалась называть Навального узником совести

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) отказалась от своего принятого в январе решения признать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате, а представитель организации Александр Артемьев подтвердил эту информацию "Медиазоне". На сайтах AI информация о решении отозвать признание Навального узником совести на момент написания материала отсутствует.

Мате сообщил об электронном письме представителя британского отделения AI, в котором указывается, что организация больше не может считать Навального узником совести, поскольку ранее он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от сделанных в этой связи заявлений. При этом в письме, скрин которого журналист опубликовал на своей странице, указывается на наличие множества старых видео и постов в соцсетях, в которых Навальный делает спорные заявления, в последнее время вновь заставившие о себе говорить.

В свою очередь медиаменеджер AI по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев подтвердил, что организация больше не будет использовать в отношении Навального определение "узник совести". "Наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech ("риторика ненвисти". - Ред.)", - заявил он в ответ на запрос "Медиазоны".

Артемьев заявил о скоординированной кампании за рубежом

При этом Артемьев указал, что у AI "сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом". При этом он не сообщил, откуда поступали данные запросы.

В свою очередь неназванный источник "Медиазоны" в AI предположил, что данная кампания могла быть организована "людьми с RT в разных странах". Собеседник идания указал, что по меньшей мере в двух запросах содержались ссылки на пост в Twitter колумнистки RT Кати Казбек, в котором она называла Навального "националистом и расистом".

Между тем Александр Артемьев подчеркнул, что призыв Amnesty International освободить Алексея Навального "остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам" и организация продолжает сбор подписей под соответствующей петицией.

AI признала Навального узником совести в день его возвращения в РФ

17 января, в день возвращения Навального в Россию и его задержания в Шереметьево Amnesty International призвала незамедлительно освободить политика и признала его узником совести. "Задержание Алексея Навального - очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Произошедшее лишь подчеркивает, что необходимо расследовать его собственные заявления по поводу отравления сотрудниками госорганов по приказу высшего руководства", - заявила директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

Несколько дней назад Amnesty International сообщила, что под петицией с призывом незамедлительно освободить Алексея Навального подписались 195 482 человека. Часть подписей уже передана российским властям через посольства РФ за рубежом, указала AI.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей.

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