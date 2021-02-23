 СМИ: Amnesty International отказалась называть Навального узником совести | Новости из Германии о России | DW | 23.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

СМИ: Amnesty International отказалась называть Навального узником совести

Об отказе Amnesty International от решения называть Навального узником совести сообщили американский журналист Аарон Мате и "Медиазона". На сайтах AI данной информации нет.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в зале суда 20 февраля 2021 года

Алексей Навальный

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) отказалась от своего принятого в январе решения признать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате, а представитель организации Александр Артемьев подтвердил эту информацию "Медиазоне". На сайтах AI информация о решении отозвать признание Навального узником совести на момент написания материала отсутствует.

Мате сообщил об электронном письме представителя британского отделения AI, в котором указывается, что организация больше не может считать Навального узником совести, поскольку ранее он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от сделанных в этой связи заявлений. При этом в письме, скрин которого журналист опубликовал на своей странице, указывается на наличие множества старых видео и постов в соцсетях, в которых Навальный делает спорные заявления, в последнее время вновь заставившие о себе говорить.

 

В свою очередь медиаменеджер AI по Восточной Европе и Центральной Азии Александр Артемьев подтвердил, что организация больше не будет использовать в отношении Навального определение "узник совести". "Наш юридический и политический департамент, изучив высказывания Навального середины 2000-х годов, пришел к выводу, что они достигают уровня hate speech ("риторика ненвисти". - Ред.)", - заявил он в ответ на запрос "Медиазоны".

Артемьев заявил о скоординированной кампании за рубежом

При этом Артемьев указал, что у AI "сложилось впечатление, что запросы на предмет проверки высказываний Навального были частью скоординированной кампании по его дискредитации за рубежом". При этом он не сообщил, откуда поступали данные запросы.

В свою очередь неназванный источник "Медиазоны" в AI предположил, что данная кампания могла быть организована "людьми с RT в разных странах". Собеседник идания указал, что по меньшей мере в двух запросах содержались ссылки на пост в Twitter колумнистки RT Кати Казбек, в котором она называла Навального "националистом и расистом".

Между тем Александр Артемьев подчеркнул, что призыв Amnesty International освободить Алексея Навального "остается в силе, так как он преследуется исключительно по политическим мотивам" и организация продолжает сбор подписей под соответствующей петицией.

AI признала Навального узником совести в день его возвращения в РФ

17 января, в день возвращения Навального в Россию и его задержания в Шереметьево Amnesty International призвала незамедлительно освободить политика и признала его узником совести. "Задержание Алексея Навального - очередное доказательство того, что российские власти пытаются заставить его замолчать. Произошедшее лишь подчеркивает, что необходимо расследовать его собственные заявления по поводу отравления сотрудниками госорганов по приказу высшего руководства", - заявила директор московского офиса Amnesty International Наталья Звягина.

Несколько дней назад Amnesty International сообщила, что под петицией с призывом незамедлительно освободить Алексея Навального подписались 195 482 человека. Часть подписей уже передана российским властям через посольства РФ за рубежом, указала AI.

Дело Алексея Навального

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. 

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей. 

Смотрите также:

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:43

Соратники Навального: Путин воспринимает попытки вести диалог с ним как признак слабости

Аудио- и видеофайлы по теме

Так ли безобидны санкции ЕС за Навального? DW Новости  

Акция с фонариками провалилась? - Что говорят эксперты о тактике ФБК  

Также по теме

Moskau Gerichtstermin Navalny

Леонид Волков о санкциях ЕС: Никакого подарка пропаганде нет 23.02.2021

Леонид Волков и Иван Жданов не считают неудачей решение ЕС не вносить российских олигархов в черный список. Первое применение "европейского акта Магнитского" подчеркивает внимание ЕС к ситуации в России.

Russland Alexej Nawalny vor Gericht in Moskau

Amnesty International: Приговор Навальному - "политически мотивированный" 02.02.2021

Приговор Навальному "показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека", заявили в AI.

Österreich Coronavirus | PK Sebastian Kurz

Австрия поддержала позицию канцлера ФРГ по "Северному потоку - 2" 06.02.2021

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал не отказываться от строительства газопровода "Северный поток - 2", несмотря на необходимость санкций против РФ за преследование Навального.

Реклама

Самые читаемые

Тихановскую неправильно поняли? Будут ли весной протесты в Беларуси  

Газопровод Израиль-Египет: больше СПГ для Европы, меньше шансов для EastMed  

"Красава" о Лукашенко, Навальном, протестах в Беларуси и России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно