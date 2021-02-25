 Amnesty International проведет внутреннее расследование из-за Навального | Новости из Германии о России | DW | 27.02.2021

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Россия

Amnesty International проведет внутреннее расследование из-за Навального

В ходе расследования будет изучено, как Навальному присвоили статус узника совести, как лишили его, и почему организация попала в такую ситуацию, заявила генсек AI Джули Верхаар.

Логотип правозащитной организации Amnesty International

Правозащитники из AI сначала дали Навальному статус "узника совести", а затем лишили его

Правозащитная организация Amnesty International (AI) проведет внутреннее расследование в связи с ситуацией по лишению Алексея Навального статуса узника совести. Об этом генеральный секретарь НКО Джули Верхаар написала в своем микроблоге Twitter в пятницу, 26 февраля.

По ее словам, организация начнет "внутреннее расследование того, что пошло не так, и как мы оказались в той ситуации, в которой находимся сейчас". "Несмотря на то, что кремлевская пропаганда никак не влияла на принятые нами решения, совершенно ясно, что мы стали мишенью клеветнической кампании правительства России", - пишет Верхаар.

В ходе внутреннего расследования AI будет изучено то, каким образом Навальному был присвоен статус узника совести, и как впоследствии он был его лишен. Процедуры AI подвели организацию, позволив произойти "утечке внутренней дискуссии в контролируемое Кремлем СМИ Russia Today", отмечает генсек.

Британский политик вышел из AI

Британский политик Крис Брайант

Крис Брайант (фото из архива)

В тот же день стало известно, что депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант заявил о выходе из AI в связи с отказом правозащитной организации считать Алексея Навального узником совести. В заявлении Брайанта, опубликованном изданием The Telegraph, сказано, что в российских судах отсутствует правосудие, а сами судьи - "марионетки Путина". Решение AI подарило Путину возможность пиар-хода, считает британский политик, состоявший в рядах AI более трех десятилетий.

Акунин обратился к AI

Днем ранее российский писатель Борис Акунин обратился к AI с открытым письмом, в котором призвал международную правозащитную организацию пересмотреть отказ от решения считать лидера российской демократической оппозиции Алексея Навального узником совести.

Об отказе AI от решения признать Навального узником совести 23 февраля сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате со ссылкой на электронное письмо представителя британского отделения организации. В скрине письма, который журналист разместил на своей странице, отмечалось наличие множества старых видео и постов в соцсетях, где Навальный делает спорные заявления.

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