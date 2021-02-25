Amnesty International проведет внутреннее расследование из-за Навального

Правозащитная организация Amnesty International (AI) проведет внутреннее расследование в связи с ситуацией по лишению Алексея Навального статуса узника совести. Об этом генеральный секретарь НКО Джули Верхаар написала в своем микроблоге Twitter в пятницу, 26 февраля.
По ее словам, организация начнет "внутреннее расследование того, что пошло не так, и как мы оказались в той ситуации, в которой находимся сейчас". "Несмотря на то, что кремлевская пропаганда никак не влияла на принятые нами решения, совершенно ясно, что мы стали мишенью клеветнической кампании правительства России", - пишет Верхаар.
В ходе внутреннего расследования AI будет изучено то, каким образом Навальному был присвоен статус узника совести, и как впоследствии он был его лишен. Процедуры AI подвели организацию, позволив произойти "утечке внутренней дискуссии в контролируемое Кремлем СМИ Russia Today", отмечает генсек.
Британский политик вышел из AI
Крис Брайант (фото из архива)
В тот же день стало известно, что депутат парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант заявил о выходе из AI в связи с отказом правозащитной организации считать Алексея Навального узником совести. В заявлении Брайанта, опубликованном изданием The Telegraph, сказано, что в российских судах отсутствует правосудие, а сами судьи - "марионетки Путина". Решение AI подарило Путину возможность пиар-хода, считает британский политик, состоявший в рядах AI более трех десятилетий.
Акунин обратился к AI
Днем ранее российский писатель Борис Акунин обратился к AI с открытым письмом, в котором призвал международную правозащитную организацию пересмотреть отказ от решения считать лидера российской демократической оппозиции Алексея Навального узником совести.
Об отказе AI от решения признать Навального узником совести 23 февраля сообщил в Twitter американский журналист Аарон Мате со ссылкой на электронное письмо представителя британского отделения организации. В скрине письма, который журналист разместил на своей странице, отмечалось наличие множества старых видео и постов в соцсетях, где Навальный делает спорные заявления.
Смотрите также:
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента
Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе
Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?
Флешмобы с фонариками сторонников Навального не были многочисленными. Но они прошли во многих городах. Власти обвиняли участников чуть ли в экстремизме. Против кого, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?
Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что нужно знать о жизни Навального в Германии
В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!
Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику?
Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?
Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января
Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант
Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Откуда Навальному угрожают реальным сроком
ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком вместо условного по делу "Ив Роше". Карикатурист Сергей Елкин о том, в каких условиях рождаются такие угрозы.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина
Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?
Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навального не могут отправить в Германию
Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?
Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального, или При чем тут Воронеж
Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Арест Навального как выход из любой ситуации
Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст
В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.
Автор: Наталья Позднякова