Amnesty International: Приговор Навальному "политически мотивированный"

Международная правозащитная организация Amnesty International (AI) назвала приговор, вынесенный Симоновским районным судом Москвы оппозиционному политику Алексею Навальному "политически мотивированным ". Об этом говорится в заявлении AI, поступившем в распоряжение DW вскоре после оглашения вердикта во вторник, 2 февраля. Российские власти "окончательно развязывают себе руки, отчаянно пытаясь заставить замолчать своих критиков", указывается в тексте.

Как отметила директор российского представительства правозащитной организации Наталья Звягина, суд над Навальным и жестокое подавление мирных протестов, в результате которого только 31 января было задержано не менее 5021 граждан, "показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека".

Сегодня в России, добавила она, "заключенных больше, чем камер в изоляторах". По словам правозащитницы, это означает, что тех, кто принял участие в мирных демонстрациях, держат без связи с внешним миром в переполненных полицейских автобусах, где "не обеспечены адекватные санитарные условия, не говоря уже о рисках, связанных с COVID-19".

Приговор Алексею Навальному

Симоновский суд Москвы поддержал требование ФСИН и решил заменить Алексею Навальному условный срок - 3,5 года по так называемому делу "Ив Роше" на реальный. С учетом нескольких месяцев, проведенных ранее под домашним арестом и в СИЗО, оппозиционеру предстоит провести в колонииобщего режима 2 года и 8 месяцев.

Защита будет обжаловать приговор и обратится в комитет министров Совета Европы,- заявила адвокат Навального Ольга Михайлова.

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