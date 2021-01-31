 До СИЗО и обратно: какой была акция за Навального в Москве | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.01.2021

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Россия

До СИЗО и обратно: какой была акция за Навального в Москве

Столичный митинг с требованием освобождения Алексея Навального превратился в координируемое через Telegram шествие. Чтобы помешать протестующим, полиция парализовала центр Москвы.

По подсчетам ОВД-Инфо, число задержанных в Москве превысило 1600 человек

По подсчетам "ОВД-Инфо", число задержанных в Москве превысило 1600 человек

В воскресенье, 31 января, в Москве прошла протестная акция с требованием освобождения оппозиционера Алексея Навального. Трудно сказать, сколько всего москвичей пришло на акцию. Главной стратегией полиции в этот раз было не давать протестующим собираться в большие группы. Для этого, по требованию полиции, с 8.00 утра были закрыты несколько центральных станций метро. По данным "ОВД-инфо", силовики задержали 1653 человека - примерно на сотню больше, чем 23 января.

Протест координировали через Telegram-канал

Главной точкой сбора участников протестного мероприятия в Москве 31 января должна была стать Лубянская площадь. Однако еще за пару дней до акции стало ясно, что к ней будет не подобраться. 29 января на сайте МВД появилась карта воскресных ограничений для пешеходов и автомобилистов. Закрытыми оказались ближайшие к Кремлю и главному зданию Федеральной службы безопасности (ФСБ) станции метро и прилегающие к ним улицы.

Силовики задерживают девушку в Москве

Силовики задерживают девушку в Москве

Из-за этого сторонники Алексея Навального стали собираться у ближайшей к Лубянке открытой станции "Чистые пруды". Там же утром в автозаки повели первых задержанных. Однако за полчаса до официального начала митинга на Telegram-канале "Штаб Навального в Москве" появилось сообщение: "Полиция перекрыла все подходы к центру города. Поэтому мы собираемся на Красных воротах и Сухаревской".

Координирующую роль этого канала в московском протесте в начале недели анонсировал глава штабов Навального Леонид Волков. "После 23 января все писали: "Нужна российская НЕХТА". Сделаем "российскую НЕХТУ", - написал он в своем канале. NEXTA - белорусский Telegram-канал, через который координируются минские протесты против режима Александра Лукашенко.

"Боюсь, что дальше будет хуже": митингующие в сквере на "Сухаревской"

Постепенно протестующие стали приезжать в сквер возле станции "Сухаревская". Многие стояли молча, разбившись на группы по два-три человека. Плакаты не держали, практически ничего не выкрикивали. Тишину нарушил 45-летний Олег, которые приехал на митинг на своей машине с музыкальной колонкой с надписями "Хабаровск" и логотипом штаба Алексея Навального. Он рассказал DW, что уже давно поддерживает оппозиционера, в том числе пожертвованиями. На акцию протеста Олег вышел, потому что ему не нравится ситуация в стране. В частности, беззаконие, неправосудность, общее состояние экономики, но главное - несменяемость власти.

Москвич Олег возмущен несменяемостью власти

Москвич Олег возмущен несменяемостью власти

"Я хочу, чтобы все в моей стране было мирно, законно и без всяких потрясений. А то, что сейчас происходит, ведет к тому, что народ молчит, молчит, а потом просто сорвется в этот бессмысленный бунт, который никому не нужен", - сказал Олег DW.

Многие из тех, с кем поговорили корреспонденты DW, отмечали, что пришли на акцию не столько за Алексея Навального, сколько против нынешней ситуации в стране. "У меня достаточно спорное отношение к Алексею. Но цель прихода на акцию - это то, что у нас в стране творятся неправомерные действия. И это может быть с каждым человеком", - объяснила DW молодая девушка Люсия.

Александр меньше боится задержания, чем сохранения ситуации в стране

Задержания Александр боится меньше, чем сохранения ситуации в стране

21-летний студент Александр отметил, что его беспокоит наличие в стране политзаключенных. "Если ты высказываешь свою политическую позицию, отличающуюся от мнения государства, это может стать противозаконным. Я боюсь, что меня задержат. Я учусь в университете и не хочу, чтобы меня исключили. Но сейчас я гораздо больше боюсь, что все будет продолжаться так дальше или даже хуже", - сказал он.

Анонимы в масках задерживали протестующих

Спустя всего полчаса после сообщения о новых точках сбора упомянутые станции метро "Красные ворота" и "Сухаревскую" закрыли на вход и выход. За это время там успели собраться суммарно около трех тысяч человек. Если на площади у "Красных ворот" полиция больше оттесняла людей в близлежащие переулки, задержав в общей сложности человек 30, то на "Сухаревской" задержали как минимум сотню человек. Автозаки были до того переполнены, что задержанных долго водили от одного к другому. Пару женщин и одного пожилого мужчину отпустили, так и не найдя им место.

В час дня в канале штаба Навального появился призыв идти на площадь трех вокзалов. От "Красных ворот" колонна двинулась по Каланчевской улице с криками "Свободу Алексею Навальному!" и "Путин - вор". Параллельно шествию пешеходов по проезжей части в сторону Комсомольской площади двигалась вереница автобусов с бойцами ОМОНа и Росгвардии. Уже на подходе к площади дорогу протестующим перегородили силовики. Там же случилась потасовка с неизвестными мужчинами в масках и без опознавательных знаков. Они пытались задержать молодого человека, но тот отказывался идти с ними. Участники шествия стали оттягивать "анонимов" от задержанного и тому удалось убежать. Из-за того, что все это происходило прямо на проезжей части, движение по Каланчевской улице остановилось.

У СИЗО не задерживались

Непродолжительное время Комсомольская площадь была заполнена протестующими - из числа тех, кто не оказался заблокирован на Каланчевской улице.

Дмитрий специально приехал на площадь, хотя изначально этого и не планировал. "Надоело жить в стране, где мы абсолютно не выбирали эту власть. Мне 37 лет, я ни разу не ходил и не голосовал за Путина и за "Единую Россию". Почему эти люди должны так нагло править нами двадцать лет? Мне кажется, за то, чтобы быть свободными европейцами, необходимо бороться", - объяснил он DW. С ним согласен другой протестующий Сергей. "У меня сыну два года. Если Путин будет править еще 16 лет, то он будет расти при нем все эти годы. И думаю, что ничего хорошего его не ждет", - сказал он.

Полиция применяла силу по отношению к демонстрантам

Полиция применяла силу по отношению к демонстрантам

Вскоре в Telegram-канале штаба появился новый призыв - направляться шествием к соседней станции метро "Красносельская". Почти сразу полиция закрыла эту станцию на выход. Следом людей позвали на станцию "Сокольники". Там задержали и увезли в ОВД Юлию Навальную, супругу оппозиционера. Позже ее отпустят из отделения с административным протоколом об участии в несогласованной акции. Закрыли и "Сокольники". Между тем представители штаба уже прямо заявили: "Как вы могли догадаться, мы идем к "Матросской тишине".

Шествие к СИЗО "Матросская тишина", в котором отбывает арест Алексей Навальный, оказалось долгим и трудным. Не только из-за снежного месива под ногами, но и из-за препятствий со стороны силовиков. Поэтому протестующие двигались не по прямой - через Русаковскую улицу, а дворами и переулками. Не прибавляло скорости и то, что участники акции соблюдали правила дорожного движения и переходили дорогу исключительно на зеленый свет.

Впрочем, к самому СИЗО шествие так и не подобралось. На пересечении Стромынки и Первой Боевской улицы в их планы вмешалась полиция и, опять же, авторы канала штаба Навального. Первые перегородили дорогу и выборочно задерживали протестующих, а вторые - внезапно попросили вернуться на Комсомольскую площадь.

"Мы громко заявили о себе у "Матросской тишины" и продолжаем наше шествие, - говорилось в сообщении штаба. - Движемся в обратном направлении - в сторону центра города!" Смену маршрута объяснили тем, что к "Матросской тишине" стянуты все силы полиции. Возможно, благодаря этой тактике 31 января в Москве удалось избежать особенно жестких стычек с полицией, которые были на акции 23 января.

Следующая встреча - у суда

Вернуться на Комсомольскую площадь удалось далеко не всем из тех, кто шествием в пару тысяч человек возвращался от "Матросской тишины". Подходы к площади со всех сторон заблокировали бойцы правоохранительных органов. Они, правда, на глаз пытались определить пассажиров, которым нужно попасть на вокзал, и участников шествия. Первых пропускали к вокзалам, вторых - избирательно задерживали.

Завершительного митинга непосредственно на Комсомольской площади в итоге так и не получилось. К 17.00 штаб Алексея Навального объявил воскресную акцию завершенной и пригласил ее участников на встречу у Симоновского суда Москвы во вторник. Там состоится заседание об изменении Навальному меры пресечения по "делу Ив Роше". В этот день оппозиционному политику могут заменить условный срок по этому делу на реальный с отбыванием в колонии.

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    Автор: Виталий Кропман


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