 Протестные акции в Петербурге: дубинки и газ в ответ на снежки манифестантов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.01.2021

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Россия

Протестные акции в Петербурге: дубинки и газ в ответ на снежки манифестантов

Тысячи демонстрантов вышли на несанкционированную властями акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Силовики попытались жестко подавить протесты.

Петербургские силовики против демонстрантов

Петербургские силовики против демонстрантов

Перед протестами 31 января, как и перед предыдущей акцией в поддержку Алексея Навального, в Санкт-Петербурге представители силовых ведомств предприняли ряд упреждающих действий в отношении наиболее заметных гражданских активистов.

Так, координатор петербургского штаба Навального в Санкт-Петербурге Ирина Фатьянова была задержана сотрудниками местного ОМОН во время акции 23 января. После пребывания в районном отделении полиции ей присудили административный арест на 5 суток. Однако в пятницу, 29 января через Telegram петербургского штаба она сообщила: "Мне только что дали еще 10 суток… Силовики готовы сделать все, лишь бы я не вышла вместе с вами в воскресенье на шествие. Они думают, что если закрыть Алексея и координаторов штабов, мы испугаемся и замолчим. Но это не так".

За тем, как разворачивались события в Санкт-Петербурге в последний день января, следил корреспондент DW.

День "бесхозного предмета" в петербургском метро

Утром в воскресенье пассажиры петербургского метрополитена узнали, что несколько станций в центральной части города закрыты на вход и выход. Вначале звучали объявления "по техническим причинам", затем последовало дополнение: "В связи с обнаружением бесхозного предмета". Тогда же возникла шутка, что таким предметом, скорее всего, являются пластиковые стаканчики, которых сотрудники Росгвардии опасаются после протестных акций в Москве летом 2019 года.

В результате петербургский штаб Алексея Навального в срочном порядке стал рассылать сообщения об изменении места проведения акции солидарности. Таким местом была выбрана Пионерская площадь перед петербургским ТЮЗом. Здесь, в частности, проходили многотысячные митинги зимой 2011-2012 годов.

Russland Proteste Nawalny | Sankt Petersburg | Maxim Reznik

Пришел на Пионерскую площадь и депутат городского Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, который считается одним из наиболее последовательных сторонников основателя ФБК. В разговоре с корреспондентом DW он подчеркнул, что не ожидает адекватной реакции властей на демонстрации в поддержку Алексея Навального: "Власть придется принуждать к диалогу, а этот процесс увенчается успехом только, если люди подавят в себе страх, проявят решимость и желание отстаивать свои права".

В настоящее время, по мнению оппозиционного депутата, городская власть рассчитывает запугать горожан, для чего силовым ведомствам отдан приказ действовать максимально жестко. "И это подобие Варфоломеевской ночи ни к чему хорошему не приведет, а скорее всего, наоборот - закончится нарастанием противоречий между властью и обществом и переходом в фазу гражданской войны", - опасается Максим Резник.

"Было не страшно, а весело"

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

По оценкам самих участников акции, на Пионерской площади их собралось от четырех до пяти тысяч, хотя некоторые местные СМИ утверждали, что поддержать Навального пришла всего тысяча с небольшим человек. В отличие от шествия 23 января, на сей раз было довольно много плакатов: "Один за всех", "Я устал считать твои миллиарды", "Свободу Навальному", "Меня боится бункерный дед" и другие. Корреспондент DW подошел к двум молодым людям, державшим плакаты про "бункерного деда". Они согласились поговорить при условии, что назовут только имена. Студент Лев объяснил свое присутствие на акции несогласием с действиями российских властей. "Я хочу, чтобы мои дети и внуки жили в другой стране", - сказал молодой человек и добавил, что фильм "Дворец для Путина" произвел на него очень большое впечатление.

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

Акция в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

Стоявший рядом одиннадцатиклассник Кирилл подчеркнул, что ему уже исполнилось 18 лет, и по российским законам он является совершеннолетним. "Я был и на прошлой акции, и мне совсем не было страшно. Наоборот, было весело, и я был рад видеть столько людей, разделяющих мои взгляды и думающих о будущем своей страны". Лев и Кирилл также подчеркнули, что будут приходить и на последующие акции в поддержку Навального.

На помощь полиции пришлось отправить внутренние войска

Тем временем, Росгвардия, которая до этого вела задержания сравнительно спокойно, перешла к более жестким действиям.  Она стала применять резиновые дубинки и оттеснять протестующих с Пионерской площади. В ответ манифестанты начали забрасывать росгвардейцев снежками и оказывать сопротивления при попытках доставить их в подогнанные автобусы. В одного полицейского метнули банку с красной краской. Однако, силовики все-таки вытеснили участников акции на соседние улицы, где также продолжились задержания. Среди задержанных оказался и популярный рэпер  Oxxxymiron (настоящее имя Мирон Федоров), который пришел поддержать протестующих в свой день рождения. Его, впрочем, быстро отпустили.

Жесткие задержания в Санкт-Петербурге

Жесткие задержания в Санкт-Петербурге

В ответ на действия силовиков манифестанты разбились на несколько колонн. Большая часть отправилась к Сенной площади, где произошли новые столкновения. Полиция стала угрожать применением табельного оружия, а также пустила в ход электрошокеры и распылила газ. На помощь сотрудникам правоохранительных органов прибыли части внутренних войск, также ныне входящих в состав Росгвардии.

Затем часть гражданских активистов отправилась к Мариинской площади, где находится городское Законодательное собрание. А другая часть окружными путями решила вернуться к ТЮЗу. Здесь вновь начались задержания протестующих. В 16.12 московского времени Telegram-канал петербургского штаба Навального сообщил о завершении акции, подчеркнув: "Наш план сработал, и несмотря на все попытки силовиков не дать нам собраться и пройти по улицам нашего города, мы прошли потрясающим шествием".

Количество задержанных на протестных акциях в Санкт-Петербурге, по данным "ОВД-Инфо", составило 862 человек. Из-за того, что в городских отделениях полиции мест для задержанных уже не хватает, несколько полицейских машин с манифестантами были отправлены в пригороды города.

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    С особой жестокостью

    Задержания проводились с особой жестокостью. Силовики избивали протестующих, использовали против людей не только резиновые дубинки, но и электрошокеры, и газ, и травматическое оружие. В Санкт-Петербурге сотрудник полиции выхватил и направил на участников акции табельное огнестрельное оружие.

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  • Russland | Protest zur Unterstützung des inhaftierten Kremlkritikers Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    Всех подряд

    Силовики задерживали всех подряд, включая журналистов. Только в Москве во время акций были задержаны журналисты Сергей Пархоменко, Александр Минкин и Максим Шевченко, член Совета при президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, политолог Екатерина Шульман. На второй акции подряд была задержана и жена Алексея Навального Юлия.

  • Deutschland Berlin | Demonstration Solidarität | Nawalny

    Протесты в России 31 января: как это было

    В Берлине поддержали Навального

    Акция в поддержку Алексея Навального были запланированы в разных городах и за пределами России. В шествии в Берлине, по некоторым оценкам, участвовали около двух тысяч человек. Плакаты участников, как обычно, отличались креативом.

    Автор: Виталий Кропман


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