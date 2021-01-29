 Берлин призвали начать судебное разбирательство против Москвы | Новости из Германии о Германии | DW | 31.01.2021

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Германия

Берлин призвали начать судебное разбирательство против Москвы

Арест Навального противоречит решению ЕСПЧ. Немецкий адвокат оппозиционера рассчитывает, что государства-члены Совета Европы внесут арест его клиента "в повестку дня заседания Комитета министров ".

Протесты в поддержку Алексея Навального в Новосибирске

Протесты в поддержку Алексея Навального в Новосибирске

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный рассчитывает на помощь Германии в Совете Европы и в Европейском суде по правам человека. Об этом в воскресенье, 31 января рассказал его немецкий адвокат Николаос Гацеас (Nikolaos Gazeas) изданию Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. По словам юриста, он рассчитывает, что государства-члены Совета Европы внесут арест его клиента "в повестку дня заседания Комитета министров ".

Гацеас также отметил, что задержание Навального в Москве нарушает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Оппозиционер был арестован за предполагаемые нарушения условий испытательного срока, вытекающие из приговора, признанного недействительным ЕСПЧ. Поэтому адвокат попросил немецкие власти начать судебное разбирательство против России в соответствии со статьей 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Крайней мерой в рамках применения этой статьи является исключение государства, игнорирующего решения ЕСПЧ из Совета Европы

Государственный произвол и невероятное извращение

Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) и глава делегации Германии в ПАСЕ Андреас Ник (Andreas Nick) заявили изданию, что арест Навального был "государственным произволом и невероятным извращением". Государство, "несущее ответственность за отравление Навального", теперь арестовало свою жертву, отметили политики.

Они также считают, что государства-члены Совета Европы должны выступить в защиту решений ЕСПЧ и потребовать от Москвы соблюдать решения суда и положения конвенции по правам человека. "Мы призываем федеральное правительство активно действовать в данной ситуации", - заявили политики.

Задержание Навального

Алексей Навальный был арестован в Москве сразу после прилета из Берлина, где проходил лечение после попытки убийства с применением боевого отравляющего вещества семейства "Новичок", в котором он обвиняет Кремль. Оппозиционный политик в срочном порядке, приговоренный к 30 суткам ареста, призвал к протестам против властей. 23 января акции протеста прошли в 120 городах России, в них приняло участие до 160 тыс человек. Аналогичнве акции проходят 31 января. Российские силовики задержали тысячи протестующих. Возбуждены десятки уголовных дел.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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