Полномочия России в ПАСЕ подтвердили. А как же Крым и Навальный?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия делегации России без каких-либо ограничений. За такой вывод в резолюции 28 января в ходе сессионного заседания ПАСЕ проголосовали 107 депутатов, 36 высказались против. Несмотря на ряд серьезных нарушений в сфере верховенства права и защиты прав человека со стороны России, мониторинговый комитет рекомендовал ассамблее идти по пути диалога с Москвой. Российские депутаты пообещали в ближайшее время организовать визит в Россию докладчиков ПАСЕ.
Резолюция ПАСЕ и предложение Украины
Полномочия делегации РФ были обжалованы во время открытия зимней сессии 25 января по инициативе Украины на основании существенных причин, какими считаются нарушения страной-членом СЕ принципов верховенства права. Соответствующий доклад и резолюцию, которая должна была решить судьбу полномочий российской делегации в ПАСЕ, готовил мониторинговый комитет ассамблеи.
Акция протеста у немецкого посольства в Киеве против возвращения делегации РФ в ПАСЕ (июнь 2019 год)
Вероятность того, что ПАСЕ не подтвердит или каким-то образом ограничит права делегации РФ, была достаточно низкой. Еще накануне голосования по этому вопросу в сессионном зале мониторинговый комитет почти единогласно поддержал доклад автора резолюции, австрийского депутата-социал-демократа Штефана Шеннаха (Stefan Schennach), в котором он предложил подтвердить права российской делегации в ПАСЕ. При этом все поправки украинской делегации, направленные на то, чтобы хоть каким-то образом изменить текст документа, были отвергнуты.
Санкции за аннексию Крыма и конфликт с ПАСЕ
Российская делегация впервые попала под санкции ПАСЕ в апреля 2014 года - после аннексии Крыма она была лишена права голоса в ПАСЕ. После этого санкции автоматически продлевались несколько раз, поскольку РФ отказывалась выполнить требования резолюций ПАСЕ, среди которых прекращение аннексии Крыма и вооруженной агрессии в Донбассе. В знак протеста российская делегация отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ, а Москва прекратила выплаты своей части взноса в бюджет Совета Европы.
Специально для того, чтобы вернуть российскую делегацию в ПАСЕ в июне 2019 ассамблея внесла изменения в свой регламент, отменив все серьезные санкции против национальных делегаций. Однако уже после возвращения в ПАСЕ российские депутаты недвусмысленно заявили, что любые новые попытки ограничить их в правах приведут к тому, что они снова будут бойкотировать ассамблею.
Осуждение аннексии Крыма и диалог вместо санкций
В восьми пунктах резолюции, подготовленной Штефаном Шеннахом, ассамблея "осудила ряд негативных тенденций в сфере демократии, верховенства права и прав человека в Российской Федерации". Среди них - последние изменения, внесенные в Конституцию России, в частности положение, которое дает право Конституционному суду РФ объявлять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не обязательными к выполнению. А также закон, принятый в 2020 году, предусматривающий уголовную ответственность за отчуждение территории, который "делает решение вопроса Крыма в соответствии с международным правом практически невозможным".
Здание Совета Европы в Страсбурге
Ассамблея выразила обеспокоенность репрессиями против гражданского общества, оппозиции, независимых журналистов, преследованиями представителей ЛГБТ-сообщества и созданием законодательных препятствий для деятельности неправительственных организаций. В отдельном пункте ПАСЕ критикует российские власти за отсутствие расследования отравления Алексея Навального, а также говорит о неприемлемости ареста российского оппозиционного политика и "применение непропорциональной силы против мирных демонстрантов, которые его поддерживают".
Перечень таких серьезных обвинений в адрес российской власти подпадает под определение "существенных оснований" для лишения национальной делегации ее полномочий. Однако резолюция этого не предлагает, а призывает к диалогу "как средству достижения долговременных решений". Ассамблея "принимает решение ратифицировать полномочия членов российской делегации", говорится в документе. Важным пунктом резолюции, который был добавлен к этим словам и за который проголосовали в сессионном зале в виде поправки, стало заявление о том, что ратификация полномочий российской делегации "никоим образом не является признанием ассамблеей, даже косвенно, аннексии Крыма Российской Федерацией".
Плохой диалог лучше полной изоляции
Во время дебатов против подтверждения полномочий российской делегации выступали главным образом представители делегации Украины и Грузии. "Россия установила отрицательный рекорд по нарушениям прав человека, она незаконно аннексирует территории других государств. Диалог возможен, если вас слышат. А Россия вас не видит и не слышит", - пыталась убедить ассамблею украинская депутат от группы либералов Леся Забуранная.
Карикатура Сергея Елкина, посвященная возвращению РФ в ПАСЕ
Ее поддержал литовский депутат от "Европейской народной партии" Эмануэлис Зингерис, который заявил, что российская делегация не реагирует на наши призывы", поэтому надеяться на диалог с ней - бесполезно.
"Ассамблея признает, что Россия имеет огромные проблемы с демократией, но те, кто призывает к санкциям, забывают, что их легко ввести, но трудно отменить. И в этом заключается главная проблема", - отметил финский депутат, социал-демократ Киммо Кильюнен, подчеркнув, что наказание в виде изоляции - "не лучший способ изменить мир".
Члены российской делегации имели возможность полноценно работать в ассамблее в течение всех сессионных дней, но не могли голосовать за собственные полномочия. Они, хотя и демонстрировали раздражение по поводу самого факта обжалования полномочий, повторяя слова о том, что ассамблея руководствуется искаженным представлением о событиях в России, но выводами резолюции были довольны. Российский внефракционный депутат Леонид Слуцкий предложил ассамблее сосредоточиться на сотрудничестве в сфере культуры, спорта, преодолении последствий пандемии. "А мы, в свою очередь, ждем докладчиков мониторингового комитета в России. Потому что диалог - это основа нашего сотрудничества", - заверил Слуцкий.
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Автор: Сергей Елкин