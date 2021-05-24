Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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Контекст
Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?
Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?
Граждан Молдовы с российскими паспортами могут забрать в армию. Грозит ли мобилизация жителям Приднестровья?
Конфликты
04.10.2022
4 октября 2022 г.
За что могут лишить гражданства РБ белорусов за границей
За что могут лишить гражданства РБ белорусов за границей
Власти опубликовали законопроект, по которому планируют лишать гражданства активистов за границей.
Права человека
22.09.2022
22 сентября 2022 г.
Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда
Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда
Новая глава в железнодорожной истории: сеть пригородных пассажирских маршрутов будут обслуживать 14 поездов на H2.
Экономика и бизнес
24.08.2022
24 августа 2022 г.
Полгода войны России против Украины
Полгода войны России против Украины
В фотогалерее DW - основные события, связанные с войной против Украины и ее последствиями.
Конфликты
24.08.2022
24 августа 2022 г.
27 фото
Правительство ФРГ даст приоритет поездам с энергоносителями
Правительство ФРГ даст приоритет поездам с энергоносителями
Железнодорожная инфраструктура Германии может оказаться не готова к ожидаемым нагрузкам.
Экономика и бизнес
18.08.2022
18 августа 2022 г.
"Цифровая Беларусь". Белорусы строят виртуальное государство
"Цифровая Беларусь". Белорусы строят виртуальное государство
Белорусские активисты начали проект цифровой демократии, в рамках которого можно будет платить налоги и иметь паспорт.
Цифровые технологии
11.08.2022
11 августа 2022 г.
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"Autobahnkirche" - так в Германии называют храмы около скоростных магистралей. | 23 фотографии
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30.06.2022
30 июня 2022 г.
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Природа и окружающая среда
30.05.2022
30 мая 2022 г.
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Культура
14.05.2022
14 мая 2022 г.
Фотохроника войны в Украине - Пасха 2022
Светлое Христово Воскресенье во время войны. Фотографии из Украины и стран Европы.
Политика
25.04.2022
25 апреля 2022 г.
Фотохроника войны в Украине - 22 апреля
Эвакуация из Мариуполя, братская могила в Мангуше, разрушенная церковь в Гостомеле.
Политика
22.04.2022
22 апреля 2022 г.
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Мнения
Что чувствуешь, когда лишают гражданства
Саша Романова
Колонка
Политика
26.09.2022
26 сентября 2022 г.
Разрыв с CЕ - месть Путина россиянам за санкции Запада
Константин Эггерт
Колонка
Политика
16.03.2022
16 марта 2022 г.
Путин в Донбассе создает искусственный повод давить на Запад
Константин Эггерт
Колонка
Политика
18.02.2022
18 февраля 2022 г.
Как не впасть в депрессию из-за репрессий. Советы белорусам
Андрей Жвалевский
Комментарий
Политика
01.09.2021
1 сентября 2021 г.
Зеленский идет на окончательный разрыв с Россией
Сергей Руденко
Колонка
Политика
06.08.2021
6 августа 2021 г.
Беларусь Лукашенко становится опасной для Европы
Наталья Макушина
Комментарий
Политика
24.05.2021
24 мая 2021 г.
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