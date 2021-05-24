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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

Публикации по теме

Международная парламентская организация, один из главных уставных органов Совета Европы (СЕ).

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Контекст

Мобилизованные в Батайске

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Мобилизация граждан Молдовы возможна. Кого она коснется?

Граждан Молдовы с российскими паспортами могут забрать в армию. Грозит ли мобилизация жителям Приднестровья?
Конфликты
4 октября 2022 г.
Белорусский паспорт

За что могут лишить гражданства РБ белорусов за границей

За что могут лишить гражданства РБ белорусов за границей

Власти опубликовали законопроект, по которому планируют лишать гражданства активистов за границей.
Права человека
22 сентября 2022 г.
"Мировая водородная премьера" гласит надпись на вышедшем на линию поезде Alstom Coradia iLint

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Премьера: в ФРГ целый регион перейдет на водородные поезда

Новая глава в железнодорожной истории: сеть пригородных пассажирских маршрутов будут обслуживать 14 поездов на H2.
Экономика и бизнес
24 августа 2022 г.
Разрушенные жилые дома в Бородянке в Киевской области

Полгода войны России против Украины

Полгода войны России против Украины

В фотогалерее DW - основные события, связанные с войной против Украины и ее последствиями.
Конфликты
24 августа 2022 г.
27 фото
Грузовой поезд

Правительство ФРГ даст приоритет поездам с энергоносителями

Правительство ФРГ даст приоритет поездам с энергоносителями

Железнодорожная инфраструктура Германии может оказаться не готова к ожидаемым нагрузкам.
Экономика и бизнес
18 августа 2022 г.
Смартфон лежит на клавиатуре компьютера

"Цифровая Беларусь". Белорусы строят виртуальное государство

"Цифровая Беларусь". Белорусы строят виртуальное государство

Белорусские активисты начали проект цифровой демократии, в рамках которого можно будет платить налоги и иметь паспорт.
Цифровые технологии
11 августа 2022 г.
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Политика
22 апреля 2022 г.
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Мнения

Саша Романова

Что чувствуешь, когда лишают гражданства

Саша Романова
Колонка
Политика
26 сентября 2022 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Разрыв с CЕ - месть Путина россиянам за санкции Запада

Константин Эггерт
Колонка
Политика
16 марта 2022 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин в Донбассе создает искусственный повод давить на Запад

Константин Эггерт
Колонка
Политика
18 февраля 2022 г.
Андрей Жвалевский

Как не впасть в депрессию из-за репрессий. Советы белорусам

Андрей Жвалевский
Комментарий
Политика
1 сентября 2021 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Зеленский идет на окончательный разрыв с Россией

Сергей Руденко
Колонка
Политика
6 августа 2021 г.
Наталья Макушина

Беларусь Лукашенко становится опасной для Европы

Наталья Макушина
Комментарий
Политика
24 мая 2021 г.