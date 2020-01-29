Украина в ПАСЕ обжаловала полномочия российской делегации

Во время открытия зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое состоялось сегодня, 25 января, в Страсбурге, депутаты ассамблеи проголосовали за обжалование полномочий делегации России. С этой инициативой выступила глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.
Обжалованы на существенных основаниях
В своем выступлении депутат отметила, что в 2019 году ассамблея приветствовала возвращение российской делегации, надеясь на диалог с Москвой, но с тех пор российские власти продолжают нарушать политические и гражданские права своих граждан и ведут "кампанию преследования лидера оппозиции". Мезенцева также напомнила, что Россия "стоит за нарушениями прав человека на оккупированных территориях" Украины и не выполняет резолюции ПАСЕ, в которых, в частности, речь шла об осуждении аннексии Крыма. "От имени своих коллег мы оспариваем права российской делегации на существенных основаниях", - заявила Мезенцева.
Эту инициативу поддержали 38 депутатов, представлявших более пяти стран. Такое соотношение соответствует требованиям процедуры обжалования полномочий национальной делегации. Поэтому председатель без предварительных обсуждений направил этот вопрос на рассмотрение в Мониторинговый комитет ПАСЕ. Теперь комитет должен назначить докладчика, который подготовит соответствующий доклад и резолюцию. В ней он может рекомендовать подтвердить, не подтвердить или подтвердить с ограничениями права делегации России. Обсуждение этого вопроса назначено на четверг, 28 января.
О Навальном подискутируют без резолюций
А в среду, 27 января, депутаты проведут текущие дебаты о задержании и аресте российского оппозиционера Алексея Навального. За внесение этого вопроса в повестку дня депутаты также проголосовали во время открытия сессии. Инициатором проведения срочных дебатов о Навальном стал Юридический комитет ПАСЕ. Депутаты ПАСЕ тему дебатов поддержали, но решили придать им статус не срочных, а текущих, который не предвидит подготовку доклада и резолюции.
В тоже время из проекта повестки дня были сняты дебаты, предложенные делегацией России, - "Запрет русского и языков других национальных меньшинств в Украине". В письме главы российской делегации Петра Толстого президенту ПАСЕ выражалась обеспокоенность тем, что 16 января в Украине вступила в силу статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предписывающая переход сферы обслуживания в стране на государственный язык. По мнению Толстого, это стало "вопиющим свидетельствам ущемления прав русского населения Украины". Данная тема не нашла поддержки среди членов Бюро ПАСЕ, которые утверждали проект повестки дня.
Но первый сессионный день принес и позитивные новости для российской делегации. ПАСЕ поддержала кандидатуру Петра Толстого на пост одного из 20 вице-президентов ассамблеи. За него проголосовали 132 депутата, 117 высказались против.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль