Новые данные по Навальному: в ПАСЕ готовят срочные дебаты

Слушания по делу об отравлении Алексея Навального в ходе онлайн-заседания комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам, состоявшегося 19 января, прошли без участия самого Навального, который сейчас находится в московском СИЗО "Матросская тишина". Оппозиционер был доставлен туда по решению суда, приговорившего его к 30 суткам ареста за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию в рамках его условного приговора по делу "Ив Роше".

Российская делегация в ПАСЕ не участвовала в слушаниях

Отказ от участия в слушаниях по делу об отравлении Навального членов российской делегации в ПАСЕ возмутил их европейских коллег. "Я лично пригласил представителей российской стороны принять участие в слушаниях, но господин Толстой (Петр Толстой - глава делегации Госдумы в ПАСЕ. - Ред.) вчера проинформировал меня о том, что никто из членов делегации на них присутствовать не будет", - сообщил докладчик ПАСЕ по делу Навального, французский депутат от "Альянса либералов и демократов за Европу" Жак Мэр.

Глава комитета, латвийский депутат от группы социалистов Борис Чилевич, заметил, что "очень разочарован этим решением российских депутатов", так как считает "открытый диалог" единственным приемлемым способом решения всех сложных вопросов.

Доклад по Навальному

Жак Мэр с октября 2020 года работает над докладом, который посвящен отравлению Навального. Он напомнил присутствующим хронику событий, в результате которых российский оппозиционер оказался в берлинской клинике "Шарите", где его лечили после отравления "Новичком". В декабре прошлого года расследователи The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали данные, свидетельствующие о том, что им удалось обнаружить предполагаемых отравителей Навального из ФСБ.

Докладчик рассказал, что летал в Берлин, чтобы лично поговорить с российским оппозиционером, общался с представителями Bellingcat, спецдокладчиками ООН по этому делу, а также с экспертами и журналистами. "До сих пор не дан ответ на вопрос: где и когда была отравлен Навальный", - сказал Жак Мэр, объяснив, что на Западе считают, что это произошло в России, а российские власти отказываются проводить расследование. И это очень усложняет поиск истины в истории с отравлением Навального.

Что рассказал в ПАСЕ расследователь Bellingcat

Немало вопросов к российской власти накопилось и у ведущего расследователя Bellingcat по делу Навального Христо Грозева, который тоже принял участие в слушаниях. Факты этого расследования уже давно стали достоянием общественности.

Но беспристрастный рассказ расследователя о том, каким образом были выявлены те сотрудники ФСБ и ГРУ, которые "вели" Навального, как происходило их общение с работниками московского научного центра "Сигнал", являющегося, по утверждению Bellingcat, местом, где продолжаются разработки запрещенного в мире "Новичка", где были и как вели себя предполагаемые отравители Навального непосредственно в день отравления, произвел удручающее впечатление.

Христо Грозев

Грозев подчеркнул, что с момента публикации результатов расследования от российской стороны не поступило никаких ответов и объяснений. В Москве говорят, что Bellingcat - "не та организация, перед которой мы должны отчитываться". "И мы надеялись, что сможем задать свои вопросы российской стороне здесь, в Совете Европы", - сказал Грозев.

Леонид Волков о Навальном в ПАСЕ

Российский оппозиционер и соратник Навального Леонид Волков, который был приглашен на слушания, проходившие в режиме онлайн, заявил о том, что основания, по которым был арестован Алексей Навальный после возвращения из Германии, не выдерживают никакой критики. Поскольку в апреле 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в ходе рассмотрения дела "Ив Роше" Навальный содержался под домашним арестом по политическим мотивам, а также признал нарушение его права на свободу слова. "Но российская власть очень цинична, и сейчас Навальный неправомерно находится в "Матросской тишине", в руках людей, которые его отравили", - заявил Волков.

Леонид Волков

Возможность вести диалог с Россией по всем вопросам, разделяющим ее с ПАСЕ, стала в свое время главным аргументом в спорах о том, стоит ли возвращать российской делегации все права без выполнения со стороны Москвы каких-либо условий. "Но российские депутаты не сотрудничают ни с ассамблеей, ни с нашим комитетом", - констатировал литовский депутат Эмануэлис Зингерис. В этой связи он предложил комитету инициировать в рамках зимней сессии ПАСЕ, которая начнется 25 января, срочные слушания по отравлению Навального, для того, чтобы все-таки услышать ответы российских депутатов на вопросы по этому делу.

Кроме того, члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы разрешить докладчику Жаку Мэру полететь в Россию. "Мне очень хотелось бы пообщаться с российскими властями, слетать в Сибирь", - подтвердил сам депутат. Но в комитете не скрывают сомнений по поводу того, что политические обстоятельства дадут возможность представителю ПАСЕ собрать в России все нужные факты для доклада об отравлении Алексея Навального.

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