 Навальный находится в СИЗО ″Матросская тишина″ | Новости из Германии о России | DW | 19.01.2021

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Россия

Навальный находится в СИЗО "Матросская тишина"

Алексей Навальный был задержан после возвращения в Россию из Германии. Его арестовали на 30 суток.

Задержание Алексея Навального в аэропорту Шереметьево

Задержание Алексея Навального в аэропорту "Шереметьево"

Алексей Навальный доставлен в следственный изолятор "Матросская тишина", сообщил в понедельник, 18 января, ответственный секретарь Общественный наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По словам Мельникова, Навальный заявил, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается.

Навальный помещен на карантин в трехместную камеру, он находится там один. Оппозиционера обеспечили постельными принадлежностями и посудой, также он попросил передать родственникам перечень необходимых ему вещей, сообщил Алексей Мельников.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш напомнила, что оппозиционер раньше никогда не сидел в СИЗО, если не считать одной ночи в Кирове. "Там другие условия, там с ним почти невозможно связаться", - подчеркнула Ярмыш.

Задержание Алексея Навального

Навального задержали 17 января на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления боевым веществом семейства "Новичок". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный.

Суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля. До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. 2 февраля Симоновский суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока реальным.

Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.

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    С 2011-го по июль 2019 года Алексей Навальный провел в СИЗО 202 суток. 25 июля его приговорили еще к 30 суткам административного ареста.

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    В 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 03:38

Приезд Навального: жесткие задержания, запрет на съемку и фанаты Бузовой

Контекст

Суд в отделении полиции Химок арестовал Алексея Навального на 30 суток

Объявленное на следующий день после задержания Навального в аэропорту Шереметьево судебное заседание прошло в отделении полиции города Химки. Адвокатов уведомили за несколько минут до его начала.  

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