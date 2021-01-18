Суд в отделении полиции Химок арестовал Алексея Навального на 30 суток

Суд, состоявшийся в УВД города Химки в понедельник, 18 января, арестовал на 30 суток, до 15 февраля, оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии. Судья Химкинского суда Елена Морозова вынесла решение о мере пресечения по ходатайству начальника химкинской полиции, сообщил глава ФБК Иван Жданов.
До заседания суда адвокатов Навального к нему не допустили. О проведении заседания их уведомили за несколько минут до его начала. Адвокат политика Вадим Кобзев опубликовал в Twitter соответствующее уведомление начальника 2-го отдела полиции УМВД по городу Химки Сенина. В нем сообщается о начале судебного заседания в тот же день в 12:30 часов в здании УМВД.
Перед зданием полиции собрались десятки человек
Ранее судья объявила, что удаляется для принятия решения на 15 минут. Адвокат Навального Кобзев в связи с этим предположил, что решение уже было готово. В итоге она вернулась для оглашения решения примерно через час.
Перед зданием управления полиции собрались десятки человек, которые скандировали: "Отпускай!", "Свободу Алексею Навальному!", "Мы не уйдем".
По оценке корреспондента "Медиазоны", у здания УВД собралось около 200 человек, это журналисты и сторонники Навального. Активисты в Самаре вышли с одиночными пикетами в поддержку Алексея Навального, несмотря на мороз.
Журналистов и соратников Навального на заседание не пустили
В свою очередь пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, находившаяся перед зданием УВД, сообщила, что внутрь не пропускали ни журналистов, ни соратников Навального. Несмотря на то, что заседание было объявлено открытым и гласным, на нем присутствовали только телеканалы Life News и "Россия", указала она и призвала журналистов требовать у УВД аккредитацию.
Сам оппозиционер потребовал на заседании пропустить в зал представителей СМИ, чтобы сделать процедуру максимально открытой и чтобы все "имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит".
О причинах переноса судебного заседания в отдел полиции
"МБХ Медиа" со ссылкой на Химкинский городской суд пишет, что заседание проходило в отделе полиции из-за вспышки коронавируса в суде. "У нас ограниченный доступ граждан, следовательно журналистов в суд не пустили бы. В связи с тем, что это резонансное дело, было принято решение, чтобы журналисты присутствовали в полиции, потому что у нас коронавирус, много заболевших сотрудников", - цитирует издание заявление помощника председателя суда.
В свою очередь главное управление МВД России по Московской области заявило, что перенос заседания суда в отдел полиции связан с отсутствием у Навального актуальных результатов теста на коронавирус в день прибытия в РФ. В связи с этим "руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", указывается в заявлении. Доступ в отдел полиции ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности", отмечается далее.
Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади, между тем, напомнил о статье 118 Конституции РФ, согласно которой не допускается создание чрезвычайных судов. "Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осужденных в УИК нет стражи). Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал", - написал он в Twitter.
Навальный заявил о беззаконии наивысшей степени
Ранее Ярмыш опубликовала видео с заявлением Навального, записанным в помещении УВД перед началом судебного заседания. Оппозиционер заявляет, что его минуту назад привели из камеры на встречу с адвокатами. "Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда… Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки… Я много видел насмешек над правосудием, но… это наивысшей степени беззаконие", - заявил Навальный.
Адвокат Навального Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что ФСИН попросил суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". "Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - сказала она.
Задержание Навального в аэропорту
Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Во время задержания адвокат Ольга Михайлова просила, чтобы в отделении полиции присутствовала и она, но получилаотказ. На протяжении нескольких часов после его задержания было неизвестно, где именно находится оппозиционер.
В ФРГ Алексей Навальный провел почти пять месяцев после отравления "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Руководство ЕС, европейские и американские политики призывают РФ немедленно освободить оппозиционера.
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Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
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Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
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Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
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Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
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В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
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Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
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Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.
Автор: Елена Гункель