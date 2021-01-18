Глава МИД ФРГ потребовал освободить Навального и задержанных на акциях 23 января

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) вновь потребовал от властей РФ незамедлительно освободить российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного по возвращении в РФ из Германии вечером 17 января. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства ФРГ сделал в понедельник, 25 января, в Брюсселе, где проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором планировалось обсудить целесообразность введения новых санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Навального.
"То же самое касается тех, кто был задержан в России в ходе протестов в эти выходные силами безопасности", - подчеркнул Мас. "Согласно Конституции РФ, у каждого есть право выражать свое мнение и выходить на митинги. Это должно быть возможно. Принципы правового государства должны работать и там", - отметил германский министр, добавив, что Россия всегда брала на себя соответствующие обязательства.
"Поэтому мы ожидаем, что все, кто мирно протестовал, кого нет причин задерживать, должны быть незамедлительно отпущены на свободу", - резюмировал он.
Глава МИД Люксембурга: освобождение Навального способствовало бы улучшению отношений с РФ
Относительно заседания Совета ЕС высказался также и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн. "Освобождение Навального стало бы началом и возможностью для новых, лучших отношений между ЕС и Россией", - подчеркнул он. Это положительно отразилось бы на ситуации не только в РФ и в Европе, но и в мире в целом, уверен министр. "Сегодня и завтра мы планируем говорить о сотрудничестве с Россией - вместо санкций", - указал Ассельборн.
Литва: Брюссель мог бы задействовать новый санкционный механизм
В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что Брюссель мог бы задействовать новый, созданный в 2020 году, санкционный механизм, чтобы усилить давление на российские власти. "Думаю, необходим четкий и решительный посыл", - сказал он. ЕС должен четко дать Москве понять, что не потерпит нарушений прав человека - вне зависимости от того, где они совершаются: в Москве, Минске или в Гонконге.
В декабре 2020 года Совет ЕС постановил, что Брюссель может вводить санкции за грубые нарушения прав человека во всем мире. Данный режим не имеет географической привязки: ограничительные меры могут принимать за нарушения прав человека, совершенные в любой точке мира за пределами Евросоюза. Это позволяет "наказывать" и за нарушения прав человека, имеющие трансграничный характер.
Рекордное число задержаний в современной истории России
В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального по состоянию на середину дня 25 января были задержаны 3711 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. В субботу, 23 января, они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.
Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль