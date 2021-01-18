Глава МИД ФРГ потребовал освободить Навального и задержанных на акциях 23 января

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) вновь потребовал от властей РФ незамедлительно освободить российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного по возвращении в РФ из Германии вечером 17 января. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства ФРГ сделал в понедельник, 25 января, в Брюсселе, где проходит заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором планировалось обсудить целесообразность введения новых санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Навального.

"То же самое касается тех, кто был задержан в России в ходе протестов в эти выходные силами безопасности", - подчеркнул Мас. "Согласно Конституции РФ, у каждого есть право выражать свое мнение и выходить на митинги. Это должно быть возможно. Принципы правового государства должны работать и там", - отметил германский министр, добавив, что Россия всегда брала на себя соответствующие обязательства.

"Поэтому мы ожидаем, что все, кто мирно протестовал, кого нет причин задерживать, должны быть незамедлительно отпущены на свободу", - резюмировал он.

Глава МИД Люксембурга: освобождение Навального способствовало бы улучшению отношений с РФ

Относительно заседания Совета ЕС высказался также и министр иностранных и европейских дел Люксембурга Жан Ассельборн. "Освобождение Навального стало бы началом и возможностью для новых, лучших отношений между ЕС и Россией", - подчеркнул он. Это положительно отразилось бы на ситуации не только в РФ и в Европе, но и в мире в целом, уверен министр. "Сегодня и завтра мы планируем говорить о сотрудничестве с Россией - вместо санкций", - указал Ассельборн.

Литва: Брюссель мог бы задействовать новый санкционный механизм

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что Брюссель мог бы задействовать новый, созданный в 2020 году, санкционный механизм, чтобы усилить давление на российские власти. "Думаю, необходим четкий и решительный посыл", - сказал он. ЕС должен четко дать Москве понять, что не потерпит нарушений прав человека - вне зависимости от того, где они совершаются: в Москве, Минске или в Гонконге.

В декабре 2020 года Совет ЕС постановил, что Брюссель может вводить санкции за грубые нарушения прав человека во всем мире. Данный режим не имеет географической привязки: ограничительные меры могут принимать за нарушения прав человека, совершенные в любой точке мира за пределами Евросоюза. Это позволяет "наказывать" и за нарушения прав человека, имеющие трансграничный характер.

Рекордное число задержаний в современной истории России

В России по итогам массовых протестов против ареста оппозиционера Алексея Навального по состоянию на середину дня 25 января были задержаны 3711 человек, сообщил правозащитный портал "ОВД-Инфо". Это - рекордное число за все время проведения протестных мероприятий в современной истории России. В субботу, 23 января, они проходили более чем в 120 городах РФ и свыше чем в 70 - за границей. По оценкам агентства Reuters, на несанкционированную акцию в одной только Москве собрались до 40 тысяч протестующих.

Главное управление МВД по мегаполису на середину дня 23 января, говоря о Пушкинской площади Москвы, приводило цифру примерно в 4000 человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 24 января состоявшиеся несогласованные акции, заявил, что на них "вышло мало людей".

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