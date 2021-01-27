Отравление Навального: жесткие дебаты в ПАСЕ без резолюции

Отравление российского политика Алексея Навального стало темой дебатов, которые прошли в среду, 27 января, в рамках зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Их инициатор - юридический комитет ПАСЕ - просил придать дебатам статус срочных, чтобы в полагающейся по такому случаю резолюции можно было юридически зафиксировать позицию ассамблеи относительно ареста Навального. Однако дискуссии присвоили статус текущей. Этому обстоятельству обрадовался глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, написав накануне на своей странице в соцсети Facebook, что "вся идея в очередной раз обвинить Россию в нарушении прав человека и угнетении несчастного блогера, а также ввести в связи этим какие-либо санкции просто проваливается".



Но Толстой, похоже, радовался напрасно: ни у одного из 27 депутатов, выступивших во время дебатов, не было ни тени сомнения в том, что Алексей Навальный был задержан и арестован по политическим мотивам. И если говорить об отравлении и аресте Навального, то, пожалуй, сложно вспомнить тему, по которой представители почти всех стран и политических групп в ПАСЕ занимали за последние несколько лет столь однозначную позицию. Вкратце ее можно сформулировать так: Навальный должен быть немедленно выпущен на свободу, поскольку его арест был незаконным, а все задержанные во время протестов в его поддержку - тоже освобождены. Российские власти должны безотлагательно начать сотрудничество с докладчиком ПАСЕ, французским депутатом-либералом Жаком Мэром, который готовит доклад об отравлении Навального, и дать ему возможность посетить Россию. Если Москва хочет оставаться членом Совета Европы, она должна уважать и исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).



Ведь именно решения ЕСПЧ дают основания считать арест Навального за неявку в уголовно-исполнительную инспекцию в рамках его условного приговора по делу "Ив Роше"незаконным. Еще в 2017 году ЕСПЧ признал приговор российского суда Алексею Навальному и его брату Олегу произвольным и необоснованным, а в 2019 году назвал политически мотивированным содержание Навального под домашним арестом на протяжении десяти месяцев в рамках вынесенного приговора.

Россия нарушила принципы Совета Европы

Франк Швабе

"ЕСПЧ - это святая святых Совета Европы, а неисполнение его решений – это та красная линия, которую не позволено переступать ни одному государству-члену Совета Европы", - заявил немецкий депутат, социал-демократ Франк Швабе (Frank Schwabe). Он также отметил, что, хотя не знаком с Навальным лично и мало знает о его политических взглядах, но уверен, что "его нужно освободить как можно скорее". "Гарантируйте ему безопасность, оставьте в покое демонстрантов и дайте им возможность свободно высказывать свою позицию. Это обязательные условия демократии", - обратился к российской власти Швабе.

Россия изъявила желание стать членом СЕ, но уже не раз продемонстрировала, что игнорирует цели этой организации, поддержал коллегу внефракционный латвийский депутат Улдис Будрикис. "С нашей толерантностью мы позволили этому слону в посудной лавке развернуться и растоптать наши принципы", - возмутился депутат.

Делегация РФ отрицает факт отравления Навального "Новичком"

Томас Хаммарберг

Дело отравления Навального вызывает у ПАСЕ много вопросов. "Я считаю абсолютно неприемлемым, что до сих пор отсутствует ясность по поводу того, что же произошло с Навальным на самом деле", - заявил бывший комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Томас Хаммарберг, который теперь входит в делегацию Швеции от партии социалистов. Но он также отметил, что "существуют солидные доказательства", предоставленные Германией, которые дают представление о том, кто стоит за отравлением политика "Новичком".

"В этом зале звучит ложь. Навальный не был отравлен веществом "Новичок", - парировал член российской делегации Леонид Слуцкий. Он обвинил власти Германии в том, что они не ответили на письмо с вопросами Генпрокуратуры России по поводу отравления Навального. "Германские власти не могут дать нам ответ, так что нет никакого отравления, есть спасение Навального омскими врачами. Он спасен, а не отравлен в России", - подчеркнул Слуцкий. А Петр Толстой заявил, что большинство присутствующих в зале "находятся под властью мифов о России и о деле Навального".

Дебаты накануне важного голосования

Но аргументы российских депутатов, похоже, не убедили ассамблею. Депутат из Польши от группы консерваторов Аркадиуш Мулярчик предложил странам СЕ действовать более решительным способом по отношению к России, где "пока действует кровавый режим". "Никаких инвестиций в проекты типа "Северного потока", никаких совместных договоров с компаниями, которыми владеет высшее руководство страны, - эти деньги будут все равно украдены или потрачены на новые войны", - сказал депутат. Он также обратился к представителям фирмы "Ив Роше" с предложением сделать "четкое заявление" о том, что все обвинения против Навального "безосновательны".

Завтра, 28 января, ПАСЕ рассмотрит вопрос о полномочиях российской делегации, которые были оспорены по инициативе Украины во время открытия сессии. Как стало известно DW, в проекте резолюции по этому вопросу содержится предложение подтвердить полномочия России без каких-либо ограничений. Окажут ли влияние дебаты по делу Навального на мнение депутатов по поводу полномочий россиян, покажет завтрашнее голосование.

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