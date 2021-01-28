Сыновей Юдиной, избитой на митинге в Петербурге, грозят призвать в армию

Двух сыновей Маргариты Юдиной, которую на несанкционированном митинге в Петербурге пнул в живот полицейский, могут призвать на службу в армию, сообщило в четверг, 28 января издание "Подъем" в своем Telegram-канале со ссылкой на главу Лужского района Ленинградской области Юрия Намлиева.

"Семья уезжала в ФРГ, затем вернулись, при этом сыновья не встали на учет в военкомат, поэтому и не служили в армии. Этот вопрос интересует лично меня: планируют ли ребята на срочную службу?" - сказал "Подъему" чиновник. Он добавил, что у властей имеются вопросы и по поводу несовершеннолетней дочери Юдиной. "У органов опеки есть вопросы в отношении условий ее проживания и почему она не ходила в школу и сейчас не учится. Но она не пустила их даже во двор частного дома", - рассказал Намлиев.

Ранее Маргарита Юдина заявляла, что ее дочь учится дистанционно в иностранном колледже. Адвокат из неформального правозащитного объединения юристов и журналистов Евгений Смирнов в интервью "МБХ медиа" сказал, что военкомат не обращался к сыновьям Юдиной, а об интересе к ним он узнал из сообщений СМИ. Смирнов при этом отметил, что 20-летний сын Юдиной - инвалид, с его заболеванием в армию призывать нельзя.

Тяжелая травма от удара полицейского

54-летняя Маргарита Юдина проживает в Луге Ленинградской области, она в одиночку воспитывает двух сыновей и несовершеннолетнюю дочь. 23 января, находясь в Петербурге во время не разрешенной властями акции в поддержку Алексея Навального, она спросила служащих полиции, за что те задержали одного из активистов. В ответ один из полицейских сильно пнул ее в живот. Этот инцидент попал на видео и был выложен в интернет.

Маргарита Юдина при падении сильно ударилась головой об асфальт и была госпитализирована с сотрясением мозга. Через два дня, после противоречивых сообщений о состоянии ее здоровья, она была выписана. Сообщалось, что женщина получила официальные извинения от органов МВД, приняла их и инцидент якобы исчерпан. Однако позже стало известно, что Юдина все же намерена подать в Следственный комитет заявление на ударившего ее полицейского.

26 января к Юдиной приезжали сотрудники прокуратуры и органов опеки. После их визита, состояние женщины ухудшилось, и ей потребовалась повторная госпитализация.

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