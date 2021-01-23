Протесты в поддержку Навального 31.01: полиция просит кафе отключить Wi-Fi

В российских городах в воскресенье, 31 января, ожидаются акции в поддержку находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. DW следит за событиями (время московское).

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Директор ФБК Иван Жданов сообщил журналистам, что получил уведомление СК о возбуждении дела о мошенничестве против Алексея Навального. Следствие утверждает, что большую часть многомиллионных пожертвований, поступающих на счет ФБК, оппозиционер потратил на личные цели, в том числе на поездки за границу.

Сам Алексей Навальный и его сторонники считают дело о мошенничестве политически мотивированным.

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Объединенная сеть кинотеатров, в которую входят "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино", объявила скидки на сеансы 31 января. Об этом сообщает онлайн-издание "Афиша Daily" со ссылкой на представителя компании. Указывается, что билеты на утренние сеансы в этот день стоят 100, на дневные - 200, а на вечерние - 300 рублей.

Предоставление скидок в объединенной сети кинотеатров объяснили ослаблением ограничений по борьбе с коронавирусом.

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Начальника штаба Алексея Навального в Архангельске Андрея Боровикова задержали по подозрению в оправдании нацизма. По информации телеканала "Дождь", причиной этому стал юмористический ролик на странице Боровикова в одной из соцсетей. В настоящий момент Боровиков задержан на 48 часов до суда. По статье об оправдании нацизма ему грозит штраф до двух тысяч рублей или арест на 15 суток.

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Вечером 30 января полицейские начали обходят кафе в центре Москвы, прося их владельце не включать Wi-Fi в день протестной акции в поддержку Алексея Навального, 31 января. Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента, полицейские приходят в заведения в гражданской форме, показывают удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те разрешили 31 января выключить Wi-Fi "в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия".

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В Москве задержали пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Она отбывала девять суток административного ареста по делу о призывах к участию в несанкционированной акции протеста 23 января. За полчаса до истечения срока этого ареста, около 22.30 мск, ее повторно задержали прямо в спецприемнике, сообщила адвокат Ярмыш Вероника Полякова.



На этот раз задержание связано с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции протеста 23 января. Ранее в рамках того же дела были задержаны и отправлены под домашний арест до 23 марта брат оппозиционера Олег Навальный, координатор московского штаба политика Олег Степанов, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева.

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Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января было передано в Следственный комитет (СК) РФ, сообщила Вероника Полякова - адвокат проходящего по этому делу в статусе подозреваемой пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш.

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