Митинги в поддержку Навального 31 января: вторая волна будет мощнее?

Новые акции протеста в России для Кремля страшнее ковида, считает Сергей Елкин. Свидетельство тому - беспрецедентное давление власти на сотрудников ФБК и сторонников Алексея Навального.
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На фоне серии громких разоблачений и расследований команды Навального Владимир Путин боится не столько реакции Запада, сколько новых протестных акций в год выборов в Госдуму, считает Константин Эггерт.
Правоохранительные органы пришли с обысками в квартиры Алексея Навального и его жены Юлии. Следственные мероприятия планируются или проводятся и у целого ряда соратников оппозиционера. DW подводит итоги среды, 27 января.