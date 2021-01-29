Сторонники Навального в Берлине устроили "суд над Путиным"

Сторонников Алексея Навального, вышедших 31 января в десятках российских городов на акции в поддержку российского оппозиционера, поддержали сотни преимущественно русскоязычных жителей Берлина. В этот день в городе прошла сначала организованная и разрешенная властями демонстрация, а затем продемонстрирован перформанс на митинге, организованном напротив здания российского посольства в Берлине.

Митинг на площади Потсдамер плац

К двум часам дня одна из центральных площадей немецкой столицы - Потсдамер плац - уже плотно была в руках живущих в Берлине сторонников Алексея Навального. Непривычно ярко для немецкой зимы светило солнце, играла музыка, люди пританцовывали на легком морозе, размахивали флагами и самодельными плакатами.

Участники берлинского митинга в поддержку Навального

"Russland ohne Putin" ("Россия без Путина") было написано на растяжке организаторов. Лозунг, написанный по-немецки, не оставлял сомнений в характере мероприятия у случайных прохожих, не владеющих русским языком в достаточной мере, чтобы понять смысл плакатов, которые принесли с собой участники: "Ударим ершиком по путинизму", "Путин вор! Вор должен сидеть в тюрьме", "Путин - позор русского народа", "А король-то гопник", "Из штази в князи". Плакаты с требованием освободить Навального были написаны и по-русски, и по-немецки, и по-английски, как и растяжка с требованием освобождения политзаключенных.

Немецкая полиция держалась в стороне. На противоположном от митингующих краю площади стоял полицейский микроавтобус с электронным табло на крыше. На табло правоохранители напоминали о необходимости закрывать нос и рот маской, а также сохранять друг от друга полутораметровую дистанцию. На это то и дело указывали по мегафону и организаторы мероприятия. А с импровизированной сцены на платформе небольшого грузовичка к людям обращались местные гражданские активисты.

"Мы против Путина, который сидит во власти уже очень много лет, - говорила девушка в микрофон, - многие из нас всю жизнь при нем жили. Сколько же еще можно. Хватит уже. Почему мы должны это терпеть? Наше будущее - демократия, и это будущее возможно, если мы все скажем свое слово и выразим свою позицию".

Колонна в тылу российского посольства

Около 15 часов полицейские машины перекрыли проезжую часть, участники митинга выстроились в колонну и вслед за грузовичком с импровизированной сценой двинулись по Эбертштрассе к Бранденбургским воротам.

У посольства США колонна - согласно заранее обговоренному с полицией маршруту - свернула направо и таким образом оказалась в тылу российского посольства, на Беренштрассе, где, в частности, находится посольский клуб и многоэтажный жилой дом для дипломатов и их семей. Большинство окон, выходящих на эту улицу были плотно зашторены, но в некоторых корреспондент DW все-таки заметил любопытные лица - женские и детские.

Колонна демонстрантов в тылу российского посольства

Колонна, перед которой ехали несколько полицейских машин, двигалась медленно, так что можно было поговорить с участниками демонстрации. Один из ее организаторов - Константин Шерстюк. Он уже 20 лет живет в Берлине, один из членов правозащитной ЛГБТ-организации "Квартира".

"Я гражданский активист, мне очень важна свобода мнений, не только для ЛГБТ, но и для всех людей. Одна из моих целей - дать возможность высказаться абсолютно всем желающим, - сказал он. - Здесь все те, кто выступает за права человека и за сильное гражданское общество. В нашей колонне и русскоязычные граждане Германии, и россияне, живущие в Берлине, и немцы, и украинцы, и белорусы".

В самом деле. Кроме лозунгов "Свободу Навальному", "Отпускай", "Россия будет свободной" и "Путин вор" колонна периодически начинала скандировать и "Жыве Беларусь". Громче всех, как показалось корреспонденту DW, кричала девушка в первых рядах, лицо которой было прикрыто бело-красно-белой маской. "Я вышла за демократию, это ведь общая цель, - объяснила Катя Румянцева. Она представилась как немка-белорусска, выросшая в Германии, но в Беларуси у нее осталось много родственников.

"Северный поток - 2" - тоже тема демонстрантов

Не без труда корреспондент DW узнал под маской старого знакомого - директора неправительственной организации Немецко-русский обмен (Deutsch-Russischer Austausch, DRA) Штефана Мелле (Stefan Melle). Он считает очень важным, что акции в поддержку Навального проходят не только в России, но и в городах других стран, в том числе в Берлине.

Штефан Мелле перед зданием российского посольства в Берлине 31 января

"Это важный сигнал не только людям в России, которые не согласны терпеть все происходящее в этой стране и вышли отстаивать свои права, но и для нашего немецкого общества", - говорит Мелле. При всем стремлении развивать и укреплять германо-российские отношения, считает он, нельзя упускать из виду соблюдение прав человека, этических норм и международного права.

"Наши политические деятели должны к этому серьезно относится и принимать соответствующие решения", - заявил Мелле, считающий, что одним из таких решений должен быть отказ Берлина от реализации газопроводного проекта "Северный поток - 2".

"Северный поток - 2" - тоже тема демонстрантов в Берлине

"Stop Putin. Stop Nord Stream 2" ("Остановить Путина. Остановить Северный поток 2") - среди десятков плакатов, корреспондент DW заметил и такой.

Перформанс перед российским посольством в Берлине

Тем временем колонна обогнула квартал и вышла к парадной стороне российского посольства в Германии. Здесь, на бульваре Унтер-ден-Линден на импровизированной сцене было разыграно представление - "суд над Путиным", которого изображал один из гражданских активистов, одев маску российского президента и костюм дзюдоиста.

​​Перформанс у российского посольства в Берлине

А в роли судьи выступала профессиональная актриса Ирина Федорова из труппы берлинской Komische Oper (Комическая опера): "Если Химкинский суд провел выездное заседание в отделении полиции, то и нам можно. Нам сегодня предстоит решить судьбу диктатора. Для этого мне нужны присяжные. Вы готовы быть присяжными? Вы готовы судить Путина?"

Митинг дружно ответил "да". И так же единодушно отвечал "виновен", когда "судья" зачитывала "пункты обвинения" и спрашивала мнение "присяжных": отравление Навального, политические репрессии, задержание тысяч мирных граждан, борющихся за свои права на демонстрациях, репрессии против инакомыслящих, притеснение меньшинств, оккупация Крыма, развязывание войн в Украине, Грузии, Сирии, обнищание граждан России. После "суда" "российского президента" поместили в стоявшую тут же на импровизированной сцене тюремную клетку.

Финал перформанса

"Россия стала тюрьмой, когда-то была тюрьмой народов, теперь стала тюрьмой народа. То, что там происходит, это просто страшно, - сказала в интервью Ирина Федорова, имея в виду массовые задержания участников протестных акций в России. - Это война со своим народом. И нам, быть может, до этого не было бы дела, если бы Путин не тянул свои ручки сюда, на Запад. Путин должен сидеть в тюрьме, он - преступник, он - убийца, он - отравитель, он - вор".

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