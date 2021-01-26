Московский областной суд отклонил апелляцию на арест Навального

Московский областной суд в четверг, 28 января, отклонил апелляционную жалобу на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Он останется под арестом до 15 февраля, сообщил судья Муса Мусаев.
Сам оппозиционер подключился к заседанию по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина". Он подчеркнул, что с момента задержания "ни разу не мог наедине встретиться со своими защитниками". После этого судья разрешил Навальному пятиминутное общение с адвокатом и попросил выйти сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сопровождавших политика.
В ходе заседания адвокаты выяснили, что в материалах суда нет справки из клиники "Шарите", в которой Навальный проходил лечение после отравления боевым ядом "Новичок", и жалоб, переданных ими ранее в Химкинский суд, передает корреспондент DW. Поэтому адвокат Кобзев предоставил суду оригинал справки с переводом и сообщил, что этот документ уголовно-исправительная инспекция получила ещё 7 декабря 2020 года. "Филиал ФСИН, куда Навальный ходит отмечаться, знал, что он находится по адресу в Берлине. Он сам их об этом уведомил.... Весь мир и вся страна знала, что он там не отдыхал, а лечился. Но продолжали приезжать с проверками по его месту жительства в Москве, опрашивать его соседей", - отметил защитник.
Навальный заявил о "демонстративном беззаконии" прокуратуры
Оппозиционер в своем выступлении назвал "шуткой" судебное заседание в УВД города Химки. Он добавил, что протокол "не мог составить человек с юридическим образованием". "Я не сомневаюсь - когда самолет еще летел, мне уже приготовили камеру", - заявил Навальный судье. Политик назвал прокуратуру в России "проводником демонстративного беззакония" и поддержал участников уличных протестов. "Десятки миллионов людей, которых обокрала эта власть, не удастся запугать", - резюмировал Навальный.
Здание суда во время рассмотрения апелляции было оцеплено полицией. Рядом находились автозак и несколько полицейских автобусов, а документы и вещи проверяли задолго до входа в здание, передает корреспондент DW. На мероприятие аккредитовались 160 журналистов.
Адвокаты Навального 21 января обжаловали решение Химкинского суда об аресте политика. Защита оппозиционера просила отменить постановление и "принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки".
Арест Навального после возвращения в Россию
Алексей Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.
Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Политика направили в СИЗО "Матросская тишина".
Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Кремль не желает следовать этим призывам. В десятках городов России и мира 23 января прошли протесты против ареста Навального. На акциях в поддержку оппозиционера были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников политика прошли обыски. Теперь сторонники оппозиционера намерены провести акции 31 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль