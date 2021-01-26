 Московский областной суд отклонил апелляцию на арест Навального | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2021

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Россия

Московский областной суд отклонил апелляцию на арест Навального

Защита Алексея Навального обжаловала решение Химкинского суда арестовать оппозиционера до 15 февраля. Областной суд отказался выпускать политика из "Матросской тишины".

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Московский областной суд в четверг, 28 января, отклонил апелляционную жалобу на арест оппозиционного политика Алексея Навального. Он останется под арестом до 15 февраля, сообщил судья Муса Мусаев.

Сам оппозиционер подключился к заседанию по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина". Он подчеркнул, что с момента задержания "ни разу не мог наедине встретиться со своими защитниками". После этого судья разрешил Навальному пятиминутное общение с адвокатом и попросил выйти сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сопровождавших политика.

В ходе заседания адвокаты выяснили, что в материалах суда нет справки из клиники "Шарите", в которой Навальный проходил лечение после отравления боевым ядом "Новичок", и жалоб, переданных ими ранее в Химкинский суд, передает корреспондент DW. Поэтому адвокат Кобзев предоставил суду оригинал справки с переводом и сообщил, что этот документ уголовно-исправительная инспекция получила ещё 7 декабря 2020 года. "Филиал ФСИН, куда Навальный ходит отмечаться, знал, что он находится по адресу в Берлине. Он сам их об этом уведомил.... Весь мир и вся страна знала, что он там не отдыхал, а лечился. Но продолжали приезжать с проверками по его месту жительства в Москве, опрашивать его соседей", - отметил защитник.

Навальный заявил о "демонстративном беззаконии" прокуратуры

Оппозиционер в своем выступлении назвал "шуткой" судебное заседание в УВД города Химки. Он добавил, что протокол "не мог составить человек с юридическим образованием". "Я не сомневаюсь - когда самолет еще летел, мне уже приготовили камеру", - заявил Навальный судье. Политик назвал прокуратуру в России "проводником демонстративного беззакония" и поддержал участников уличных протестов. "Десятки миллионов людей, которых обокрала эта власть, не удастся запугать", - резюмировал Навальный.

Здание суда во время рассмотрения апелляции было оцеплено полицией. Рядом находились автозак и несколько полицейских автобусов, а документы и вещи проверяли задолго до входа в здание, передает корреспондент DW. На мероприятие аккредитовались 160 журналистов.

Адвокаты Навального 21 января обжаловали решение Химкинского суда об аресте политика. Защита оппозиционера просила отменить постановление и "принять новое решение об отказе в удовлетворении представления начальника УМВД России по городскому округу Химки".

Арест Навального после возвращения в Россию

Алексей Навальный провел в Германии почти 5 месяцев после отравления веществом из группы "Новичок" в России. Как только оппозиционер сообщил, что решил вернуться на родину, стало известно, что в РФ он объявлен в розыск по делу косметической компании "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Навальный прилетел из Берлина в Москву вечером 17 января и был задержан во время паспортного контроля в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, состоявшийся в УВД города Химки, арестовал его до 15 февраля. Политика направили в СИЗО "Матросская тишина".

Лидеры Евросоюза, а также европейские и американские политики призвали Москву немедленно освободить оппозиционера. Кремль не желает следовать этим призывам. В десятках городов России и мира 23 января прошли протесты против ареста Навального. На акциях в поддержку оппозиционера были задержаны несколько тысяч человек. После митингов у ряда соратников политика прошли обыски. Теперь сторонники оппозиционера намерены провести акции 31 января.

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  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

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  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

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    Автор: Илья Коваль


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