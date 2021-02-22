Комментарий: Решение AI по Навальному - удар по кремлевской пропаганде

Юридический департамент Amnesty International принял решение более не считать российского оппозиционера Алексея Навального "узником совести". По мнению членов ряда зарубежных отделений правозащитной организации, которое они составили на основе нарезки из высказываний десятилетней и более давности, Навальный выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от сделанных в этой связи заявлений. Можно ли назвать это решение бесспорным? И отразится ли оно на том, как публика и политики воспринимают Навального в России и за рубежом?

Спорное решение AI по Навальному

Многие сторонники Алексея Навального обрушились с резкой критикой на Amnesty International. Правозащитную организацию обвинили в политизации темы "узников совести", поскольку она отчислила из этой категории российского оппозиционера за старые контакты с националистами. "Амнистии" припомнили и скандал 2019 года, когда выяснилось, что внутри самого правозащитного гиганта встречаются буллинг, дискриминация и даже, возможно, доведение до самоубийства.

Amnesty International "пристегнули" и к модной сейчас в России теме "новой этики", обвинив в механистичности принятого решения, которое вовсе не учитывает российские реалии. Наконец, в соцсетях возмущенные голоса даже вопрошали, не было ли это решение результатом подкупа со стороны Кремля? И хотя понятно, что никакого подкупа не было, решение действительно является спорным.

"Узником совести" Amnesty International, например, до самой его смерти признавала Эдуарда Лимонова, сооснователя радикальной "Национал-большевистской партии". Язык ненависти был языком его политического высказывания. По сравнению с ним, а равно и с еще одним российским действующим "узником совести" Сергеем Удальцовым, Навального по части хейтспич можно считать дипломатом.

Таким образом отсутствие единых критериев налицо. Но в этой связи стоит вспомнить о версии пропагандистского давления на Amnesty International, которую активно озвучивают сотрудники российского отделения этой организации. При этом не стоит недооценивать степень включенности кремлевской пропаганды в мировую информационную повестку.

Не узник - значит патриот

Но если кремлевская пропаганда действительно способствовала отзыву у Навального статуса "узника совести", то в таком случае она совершила ошибку. Как теперь объяснять, почему Запад "сдал" своего "агента"? В миф о заговоре против России решение AI явно не укладывается.

Теперь схема "коллективной русофобии" становится не столь очевидна. Решение Amnesty International отчетливо показывает - Запад не един и вовсе не идет на Россию крестовым походом. Сам Навальный, выходит, не агент мировой закулисы, а политик-патриот, а то и такая же жертва русофобии, как и Путин.

Пропагандисты не игнорируют решение Amnesty International, но игнорируют, скажем, петицию в защиту российского оппозиционера, они выуживают из заявлений правозащитников все, что могло бы послужить дискредитации Навального. И это только лишний раз подтверждает, что они видят в нем вполне реального, сильного конкурента.

Навальный как триггер для Путина

Я не отношусь к числу тех, кто верит, что у Алексея Навального есть серьезные шансы получить Нобелевскую премию мира. Другое дело Кремль - там, похоже, этого всерьез опасаются.

Неслучайно, сразу после решение Amnesty International пошло активное обсуждение того, как это отразится на "нобелевских перспективах" Навального. Не удивлюсь, если в ближайшее время мы узнаем, что членов нобелевского комитета засыпали типовыми доносами на Алексея Навального. В любом случае, пропагандистское наступление теперь уже по линии "Навальный - националист", наверняка, продолжится.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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