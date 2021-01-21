 Amnesty International призвала освободить Алексея Навального | Новости из Германии о России | DW | 20.02.2021

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Россия

Amnesty International призвала освободить Алексея Навального

Петиция правозащитников Amnesty International с призывом освободить Навального собрала более 195 тысяч подписей. После ареста оппозиционера в десятках городов прошли акции в его поддержку.

Алексей Навальный в московском суде

Алексей Навальный

Под петицией с призывом незамедлительно освободить арестованного оппозиционного политика Алексея Навального подписались 195 482 человека. Такие данные составители документа, правозащитная организация Amnesty International, представили в пятницу, 19 февраля. Так, из Дании получено более 38 тысяч подписей, из Нидерландов - свыше 30 тысяч, из Норвегии - более 23 тысяч. Кроме того, свыше 20 тысяч подписей собраны в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

По сведениям правозащитников, часть подписей уже передана российским властям через посольства РФ за рубежом. Сама петиция была передана в приемную администрации президента России Владимира Путина.

Осужден по делу "Ив Роше"

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

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    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Арест по возвращении в Москву: новые 30 суток под стражей

    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

  • Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Алексей Навальный: аресты за протесты

    Аресты Навального с 2011 по 2021 годы

    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:32

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