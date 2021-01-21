Amnesty International призвала освободить Алексея Навального

Под петицией с призывом незамедлительно освободить арестованного оппозиционного политика Алексея Навального подписались 195 482 человека. Такие данные составители документа, правозащитная организация Amnesty International, представили в пятницу, 19 февраля. Так, из Дании получено более 38 тысяч подписей, из Нидерландов - свыше 30 тысяч, из Норвегии - более 23 тысяч. Кроме того, свыше 20 тысяч подписей собраны в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

По сведениям правозащитников, часть подписей уже передана российским властям через посольства РФ за рубежом. Сама петиция была передана в приемную администрации президента России Владимира Путина.

Осужден по делу "Ив Роше"

Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении. Если решение Симоновского суда в отношении Навального вступит в законную силу, то он выйдет на свободу в октябре 2023 года.

После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта. Его супруга Юлия в феврале покинула Россию и прилетела в Германию.

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