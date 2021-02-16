Чем закончится судный день Алексея Навального?

После судебных прений по "ветеранскому" делу против Алексея Навального во вторник судья неожиданно назначила следующее заседание на 20 февраля. В этот же день Мосгорсуд будет рассматривать жалобу российского политика на замену ему условного срока на реальный по "делу Ив Роше". При этом оба дела будут слушаться на одной и той же площадке Бабушкинского суда Москвы. Чем может закончиться этот день для Навального?
Каким может быть решение по апелляции Навального?
Возможны два исхода: 3,5 года колонии общего режима или освобождение Алексея Навального.
В 10:00 судья Московского городского суда будет рассматривать жалобу адвокатов Навального на замену ему условного срока на реальный по "делу Ив Роше". Такое решение по иску ФСИН вынес 2 февраля Симоновский суд столицы. Судья Наталия Репникова посчитала, что Навальный нарушал условия явки в инспекцию во время испытательного срока.
Каким может быть решение по делу о клевете на ветерана?
Штраф до 950 тысяч рублей или оправдание.
Это заседание в 14:00 начнет мировая судья Вера Акимова. Штраф в 950 тысяч рублей в доход государства для Навального уже запросила прокурор Екатерина Фролова. Максимальный штраф, предусмотренный этой статьей - 1 млн рублей.
Неизвестно, огласит ли судья Вера Акимова приговор по делу о клевете именно в субботу. Точно можно сказать только, что в этот день по этому делу Алексей Навальный произнесет последнее слово.
Могут ли Навальному увеличить срок лишения свободы?
Нет.
На последнем заседании по "ветеранскому" делу прокурор Екатерина Фролова завершила свою речь словами, которые многие истолковали неверно. Фролова заявила: "Учитывая, что преступление Навальным Алексеем Анатольевичем совершено в период неснятой и непогашенной судимости, кроме того, в период испытательного срока, государственное обвинение просит окончательно назначить наказание по совокупности приговоров в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 950 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".
Некоторые СМИ написали, что прокурор попросила увеличить срок заключения Навального до 3,5 лет. Это не так, объяснил DW юрист "Апологии протеста" Александр Передрук. Сказанное Фроловой лишь значит, что Навальному назначают 950 тысяч рублей штрафа по делу о клевете и оставляют 3,5 года лишения свободы по "делу Ив Роше".
Могут ли Навальному снизить срок лишения свободы?
Нет.
В процессах по замене условного сроки на реальный судья может вынести одно из двух решений: удовлетворить иск ФСИН и заменить условный срок на реальный или отказать ФСИН в удовлетворении иска о замене условного срока на реальный.
В первом случае подсудимый отправится в места лишения свободы на тот срок, который изначально был условным. В случае Навального это значит, что он отправится в колонию общего режима на 2 года 8 месяцев - так как суд учел время, которое политик провел под домашним арестом и в СИЗО. Во втором случае подсудимого должны освободить.
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Автор: Виталий Кропман