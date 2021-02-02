Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?

Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
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