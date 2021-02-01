 Новые санкции ЕС за Навального будут. Не ясно, какие | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 03.02.2021

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Германия

Новые санкции ЕС за Навального будут. Не ясно, какие

Официальный Берлин резко осудил решение суда в Москве заменить Алексею Навальному условный срок на реальный и анонсировал введение новых санкций Евросоюза.

Алексей Навальный в наручниках в зале суда, 2 февраля 2021 года

Алексей Навальный в наручниках в зале суда, 2 февраля 2021 года

Еще во вторник вечером, сразу после оглашения решения Симоновского районного суда удовлетворить ходатайство ФСИН и заменить Алексею Навальному условный срок на реальный, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) написал в Twitter, что этот приговор является "тяжким ударом по твердо зафиксированным свободам и принципам правового государства в России", и потребовал немедленно освободить Навального.

В среду, 3 февраля, на правительственной пресс-конференции в Берлине позицию канцлера ФРГ озвучил ее официальный представитель Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Канцлер призывает освободить Навального

"Вчерашний приговор Алексею Навальному не имеет ничего общего с принципами правового государства, это решение опирается на приговор, который Европейский суд по правам человека еще в 2017 году признал проявлением произвола и нарушением права на справедливое судебное разбирательство", - заявил Зайберт и напомнил, что Россия, как член Совета Европы, обязалась соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и исполнять решения ЕСПЧ.

Ангела Меркель и Владимир Путин (фото из архива)

Ангела Меркель и Владимир Путин (фото из архива)

"Поэтому немецкое правительство и лично канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) призывают освободить господина Навального - а кроме того Кремль должен обеспечивать право граждан на свободу выражения мнений и проведения собраний", - добавил Зайберт, которого, по его признанию, возмутили сообщения и кадры, на которых видно "жесточайшее обращение полиции с мирными и беззащитными демонстрантами - с людьми, которые делают только то, на что имеют право, как это закреплено и в российской Конституции".

Официальный Берлин по-прежнему настаивает и на соблюдении Россией конвенции о запрещении химического оружия, что предполагает, указал Зайберт, расследование обстоятельств применения химического оружия на российской территории при покушении на Навального. "Мы не можем допустить, чтобы жертва атаки с применением химического оружия находилась в тюрьме, а преступники не несли никакой ответственности", - заявил Зайберт.

От санкций против судей до ареста виллы Медведева

В политическом Берлине обсуждается целый букет возможных санкций ЕС в ответ на приговор Навальному, а также на жестокое обращение российских силовиков с его сторонниками - участниками мирных протестов.

Участник берлинской демонстрации в поддержку Навального требует остановить Северный поток - 2

Остановить "Северный поток - 2" требуют не только участники берлинской демонстрации в поддержку Навального

Речь идет, например, о персональных санкциях против судей и чиновников МВД России, причастных к делу Навального и избиениям демонстрантов, о замораживании или даже полном отказе от завершения строительства газопроводного проекта "Северный поток - 2", а еще об аресте особняков, принадлежащих коррумпированным высокопоставленным российским чиновникам.

С таким предложением в интервью DW выступил, в частности, член внешнеполитического комитета бундестага из фракции "зеленых" Юрген Триттин (Jürgen Trittin). Чтобы вычислить высокопоставленных коррупционеров, он предлагает обратиться к расследованиям самого Навального, например, говорит он, "о чудесной вилле в Тоскане, якобы принадлежащей господину Медведеву".

В качестве образца Триттин приводит практику берлинской полиции, которая, расследуя клановую преступность, требует от подозреваемых доказать, что принадлежащая им собственность или предметы роскоши приобретены на законные средства. Вряд ли у российских госслужащих зарплаты таковы, говорит Триттин, что на их можно позволить себе такие приобретения.

"Северный поток - 2" как часть санкционного пакета?

 А что предложит своим партнерам по ЕС правительство Германии, спросил Зайберта корреспондент DW? "Прошу понять меня правильно, - ответил представитель канцлера, - но я не могу предвосхищать то, что мы будем обсуждать с нашими европейскими партнерами". Но то, что новые санкции будут, на этот счет у журналистов никаких сомнений не осталось. Скорее всего, вскоре после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Трубы для Северного потока - 2 в порту Мукран

Трубы для "Северного потока - 2" в порту Мукран

По ходу пресс-конференции стало также ясно, что, например, в позиции официального Берлина, который всегда называл "Северный поток - 2" сугубо коммерческим проектом пусть и с неким политическим компонентом, происходят определенные сдвиги. Прежде представители правительства Германии вообще не хотели обсуждать какие-либо меры в отношении "Северного потока - 2" в качестве элемента санкций против России. Мол, мухи - отдельно, котлеты - отдельно.

Теперь же Штеффен Зайберт, вновь заявив, что официальная позиция Берлина не изменилась, дает понять, что тема этого газопроводного проекта стоит на повестке дня при обсуждении в рамках ЕС мер в ответ на приговор Навальному, и не исключает, что "Северный поток - 2" в той или иной мере станет частью нового санкционного пакета Евросоюза.

Правда, останавливать сооружение этого газопровода можно только при условии единогласного решения глав государств и правительств стран ЕС, облеченного в юридически обоснованную санкционную форму. Дело в том, пояснил в интервью DW Юрген Триттин, что если строительство заморозит одна только Германия, то ей придется выплачивать участникам проекта огромную неустойку. "Я очень сомневаюсь, что перспектива получения "Газпромом" неустойки, - пошутил Триттин, - может стать такой уж большой угрозой для России".

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    Автор: Виталий Кропман


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