Депутаты бундестага: Приговор Навальному свидетельствует о страхах режима

В Германии мало кто сомневался в том, что Симоновский районный суд во вторник, 2 февраля, на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворит ходатайство ФСИН признать Навального виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу "Ив Роше". Сразу после оглашения решения суда DW обратилась за комментариями к депутатам германского бундестага.

Родерих Кизеветтер: На перемены в России благодаря торговле больше надежды нет

Депутат правящего в ФРГ блока консервативных партий ХДС/ХСС, председатель парламентского комитета по контролю за спецслужбами Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью DW заметил, что судье Наталье Репниковой следовало не к Навальному обращаться с требованием не произносить в зале суда политических речей, а к самому президенту Путину.

Родерих Кизеветтер

"Судебное дело, которое Европейский суд по правам человека еще в 2017 году квалифицировал как произвол, теперь привело к произволу с приговором к тюремному заключению, - указывает он. - Этот позорный спектакль показывает страх российского правительства перед собственным народом".

Приговор Навальному не стал для Кизеветтера сюрпризом, но все равно разочаровал: "Это позор для России - члена ОБСЕ и Совета Европы, - авторитарное правительство которой избивает самых слабых дубинками и отправляет их под арест". По мнению депутата, всем политикам теперь должно быть ясно, что прежний подход к России - "перемены благодаря торговле" - оказался несостоятельным.

Нильс Шмид: Приговор Навальному - верх цинизма

Эксперт по вопросам внешней политики фракции СДПГ Нильс Шмид (Nils Schmid) назвал решение по делу Навального фарсом, а приговор - политически мотивированным.

Нильс Шмид

"Правонарушение Навального состоит в том, что он лечился в Германии от совершенного на него в России покушения с применением отравляющего вещества, - сказал Шмид в интервью DW. - Обвинять его в нарушении обязательств по условному приговору не только неправомочно, но и в высшей мере цинично".

По словам социал-демократа, приговор Навальному показывает, что режим нервничает, и спада протестного движения Шмид не ожидает. Напротив: "Не в последнюю очередь брутальным насилием правоохранителей в отношении преимущественно мирных демонстрантов в прошлые выходные Кремль содействует растущей поляризации внутриполитического климата, а системе Путина перестают доверять все больше и больше граждан". И насилием, добавляет он, это доверие не вернешь.

Гиде Йенсен: Путин превращает правовую государственность в фарс

Председатель парламентского комитета по правам человека Гиде Йенсен (Gyde Jensen), представляющая в бундестаге Свободную демократическую партию Германии, назвала решение суда "столь же скандальным, как и предсказуемым". По ее словам, таким приговором своему главному политическому оппоненту "Путин превращает в фарс не только российское правовое государство, но и демократию как таковую".

Гиде Йенсен

Гиде Йенсен напоминает, что министры иностранных дел стран ЕС поставили в зависимость от исхода этого процесса свое решение о дальнейших конкретных мерах. "Теперь должна последовать реакция, выходящая за пределы жесткого осуждения, - заявила Йенсен в комментарии для DW. - В противном случае Евросоюз утратит внешнеполитическое доверие к себе".

Коллега Йенсен по фракции либералов, эксперт по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) заявила, что "сегодняшнее судебное разбирательство по делу Навального и связанные с этим нестыковки показывают, как глубоко Россия увязла в авторитаризме и как сильно Путин боится Навального".

Аресты перед зданием суда, как и насилие в отношении участников протестов в минувшие две недели делают, по ее словам, необходимыми персональные санкции против тех, "кто сделал возможным и осуществил такое бесправие". Для того, чтобы повысить нажим на руководство России, Альт в очередной раз предложила ввести мораторий на сооружение газопровода "Северный поток - 2".

Йоханн Вадефуль: Навальный рискует разделить судьбу Магнитского

Требование новых санкций поддерживает заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), убежденный в том, что произвол в отношении Навального не может остаться без последствий для России. Он ратует за введение персональных санкций ЕС против судей и тех представителей МВД РФ, которые ответственны за применение насилия против мирных демонстрантов. А Германии, по его словам, следует немедленно инициировать созыв заседания совмина Совета Европы для рассмотрения нарушения Россией действующих правил этой организации. О "Северном потоке - 2" он, однако, умалчивает.

Йоханн Вадефуль

Решение по делу Навального, указывает далее Вадефуль, "показывает, насколько Кремль боится одного единственного человека. Вместо того, чтобы вести с Алексеем Навальным политический спор, режим снова прибегает к затхлому методу насилия. Это явный признак беспомощности". Депутат уверен, что приговор Навальному станет катализатором еще более широких протестов "против постоянного государственного произвола" и повысит популярность самого оппозиционера.

При этом, правда, Йоханн Вадефуль, напоминая о Сергее Магнитском, не исключает, что в колонии с Навальным могут попытаться сделать то, чего не добились при попытке его отравить.

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