Немецкие политики требуют освобождения Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала российские власти освободить Алексея Навального и прекратить преследование мирных протестующих. Соответствующее обращение от лица Меркель появилось в ночь на среду, 3 февраля, в Twitter официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

"Приговор Алексею Навальному далек от законности любого правового государства. Навального необходимо немедленно освободить. Насилие в отношении мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено", - заявила Меркель.

Немедленного освобождения Навального потребовал и министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Приговор является "ударом по твердо зафиксированным свободам и принципам правового государства в России", - написал он в Twitter. Мас сослался на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который еще в 2017 году признал приговор Навальному проявлением произвола.

После заседания суда, на котором условный срок Навальному был заменен реальным лишением свободы на два года и восемь месяцев, по всей России вечером 3 февраля на демонстрации вышли тысячи людей. Почти 1400 было задержано, большинство задержаний состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

Алексей Навальный лечился в Германии от последствий отравления химическим оружием типа "Новичок". 17 января он вернулся в Россию, где его прямо в аэропорту задержали.

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