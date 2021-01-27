 В Вашингтоне думают о мерах в ответ на арест Навального | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2021

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Мир

В Вашингтоне думают о мерах в ответ на арест Навального

Госсекретарь США Блинкен заявил, что в Вашингтоне "глубоко обеспокоены" арестом Навального и думают над ответными действиями. Ответа требуют также применение РФ химоружия, кибератаки и вмешательство в выборы.

Энтони Блинкен, глава Госдепартамента США

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального и размышляют над ответными мерами после его ареста в России. Соответствующее заявление госсекретаря цитирует в среду, 27 января, агентство Reuters.

"Мы глубоко озабочены безопасностью господина Навального, и главное, что его голос - это голос многих россиян, которых необходимо услышать, а не затыкать им рот", - заявил Блинкен, добавив, что он не исключает, что США могут предпринять в ответ "конкретные действия".

По словам Блинкена, администрация Байдена рассматривает также возможность реакции на предполагаемое применение химического оружия против Навального, кибератаки, вмешательство в американские выборы и предложение наград за атаки на американские войска.

Первая беседа Байдена и Путина

Между тем президент США Джо Байден во вторник впервые после вступления в должность президента США провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Белого дома, во время этого разговора Байден также выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая хакерские атаки и сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане. Упомянул Байден и вмешательство Кремля в выборы в США в 2020 году, а также отравление Алексея Навального.

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Как западные кремлинологи оценивают протесты в России?

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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    За Навального - в более чем 110 городах

    По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Рекордные задержания

    Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.

  • Russland Moskau | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Более десяти уголовных дел

    По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.

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    Десятки тысяч на улицах Москвы

    Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.

  • Russland Sankt Petersburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    На Невском проспекте

    Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.

  • Russland Chabarowsk | Protestaktion für Alexej Nawalny
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала

    Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.

  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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