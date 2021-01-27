В Вашингтоне думают о мерах в ответ на арест Навального

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты "глубоко обеспокоены" ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального и размышляют над ответными мерами после его ареста в России. Соответствующее заявление госсекретаря цитирует в среду, 27 января, агентство Reuters.

"Мы глубоко озабочены безопасностью господина Навального, и главное, что его голос - это голос многих россиян, которых необходимо услышать, а не затыкать им рот", - заявил Блинкен, добавив, что он не исключает, что США могут предпринять в ответ "конкретные действия".

По словам Блинкена, администрация Байдена рассматривает также возможность реакции на предполагаемое применение химического оружия против Навального, кибератаки, вмешательство в американские выборы и предложение наград за атаки на американские войска.

Первая беседа Байдена и Путина

Между тем президент США Джо Байден во вторник впервые после вступления в должность президента США провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Белого дома, во время этого разговора Байден также выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая хакерские атаки и сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане. Упомянул Байден и вмешательство Кремля в выборы в США в 2020 году, а также отравление Алексея Навального.

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