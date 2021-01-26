 Байден высказал Путину обеспокоенность отравлением Навального | Новости из Германии о России | DW | 26.01.2021

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Россия

Байден высказал Путину обеспокоенность отравлением Навального

Джо Байден также выразил озабоченность некоторыми действиями российских властей. Президенты США и России договорились о продлении договора СНВ-3.

Белый дом

Белый дом

Джо Байден во вторник, 26 января, впервые после вступления в должность президента США провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщается на сайте Белого дома, во время этого разговора Байден выразил обеспокоенность действиями российских властей, включая хакерские атаки и сообщения о том, что Россия назначала награды за убийство американских солдат в Афганистане, а также вмешательством Кремля в выборы в США в 2020 году и отравлением Алексея Навального.

Байден также заявил о решительной поддержке Вашингтоном суверенитета Украины и "отчетливо дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России", наносящие ущерб Америке или её союзникам.

В свою очередь пресс-служба Кремля сообщила, что президенты отметили обмен дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлениюДоговора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Как отметили в Белом доме, стороны намерены продлить основополагающий договор в сфере контроля за ядерными вооружениями на пять лет. Сообщается также, что российские и американские эксперты "будут работать в срочном порядке, чтобы завершить продление к 5 февраля".


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    Автор: Ирина Филатова


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