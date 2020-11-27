Байден намерен продлить на 5 лет действие Договора СНВ-3 с Россией

Новый президент США Джозеф Байден намерен продлить на 5 лет действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с Россией. Об этом в четверг, 21 января, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, попросивших не называть их имена. Срок действия СНВ-3 истекает в начале февраля нынешнего года.

В то же время новый глава Белого дома исключает возможность "перезагрузки" отношений с Россией. Кроме того, Вашингтон готовит новые ответные меры в отношении Москвы за ее "безрассудные и агрессивные действия" последних лет. Согласно публикации, Байден запросит у нового директора Национальной разведки Эврил Хэйнс доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2020 году, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, о возможных выплатах РФ исламскому радикальному движению "Талибан" за убийства американских военнослужащих в Афганистане и о недавних кибератаках на правительственные учреждения в США.

Администрация Байдена стала первой в США со времен распада СССР, отказавшейся от попыток наладить отношения с Россией, отмечает бывшая высокопоставленная сотрудница американского разведывательного сообщества Анджела Стент.

Что закреплено в Договоре СНВ-3

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

Байден на инаугурации обещал исправить отношения с союзниками США

Демократ Джозеф Байден 20 января принес присягу в Вашингтоне. В своей инаугурационной речи новый глава Белого дома пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Байден подписал первые 15 указов через считанные часы после вступления в президентскую должность.

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