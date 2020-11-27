 Байден намерен продлить на 5 лет действие Договора СНВ-3 с Россией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Байден намерен продлить на 5 лет действие Договора СНВ-3 с Россией

Несмотря на намерение продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях, новый президент США исключает возможность "перезагрузки" отношений с Москвой, пишет The Washington Post.

Джозеф Байден, Владимир Путин, флаги США и России в Москве

Джозеф Байден и Владимир Путин (фото из архива)

Новый президент США Джозеф Байден намерен продлить на 5 лет действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) с Россией. Об этом в четверг, 21 января, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников, попросивших не называть их имена. Срок действия СНВ-3 истекает в начале февраля нынешнего года.

В то же время новый глава Белого дома исключает возможность "перезагрузки" отношений с Россией. Кроме того, Вашингтон готовит новые ответные меры в отношении Москвы за ее "безрассудные и агрессивные действия" последних лет. Согласно публикации, Байден запросит у нового директора Национальной разведки Эврил Хэйнс доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы в 2020 году, об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, о возможных выплатах РФ исламскому радикальному движению "Талибан" за убийства американских военнослужащих в Афганистане и о недавних кибератаках на правительственные учреждения в США.

Администрация Байдена стала первой в США со времен распада СССР, отказавшейся от попыток наладить отношения с Россией, отмечает бывшая высокопоставленная сотрудница американского разведывательного сообщества Анджела Стент.

Что закреплено в Договоре СНВ-3

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

Байден на инаугурации обещал исправить отношения с союзниками США

Демократ Джозеф Байден 20 января принес присягу в Вашингтоне. В своей инаугурационной речи новый глава Белого дома пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США. Байден подписал первые 15 указов через считанные часы после вступления в президентскую должность.

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 04:26

О чем предстоит договариваться Путину и Байдену

Аудио- и видеофайлы по теме

О лжи Трампа, проблемах Байдена и вызовах для США - интервью DW с конгрессвумен Дебби Дингелл  

От Джо Байдена ждут новых санкций в отношении России  

Также по теме

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Anthony Blinken

Чего ждать России от Энтони Блинкена на посту госсекретаря США 27.11.2020

Джо Байден, вероятный следующий президент США, выдвигает на пост госсекретаря Энтони Блинкена - своего давнего соратника. Что Блинкен думает о России и как будет строить отношения с ней?

Japan Osaka | G20 Gipfeltreffen - Donald Trump und Vladimir Putin

Комментарий: Путин поможет Трампу ракетами 21.10.2020

Взаимные уступки Москвы и Вашингтона по договору СНВ-3 дают Трампу шанс на дипломатический успех перед выборами и спасают Россию от гонки вооружений, которую она проиграла бы, считает Константин Эггерт.

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Навальный против Путина - финальная битва началась?  

Герр директор: где работает друг Путина Маттиас Варниг из фильма Навального  

Пока границы с ЕС и Украиной закрыты. Чего ожидать белорусам?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно