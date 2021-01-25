 Комментарий: Санкции в отношении России - не всегда в интересах Запада и критиков Кремля | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 26.01.2021

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Мнения

Комментарий: Санкции в отношении России - не всегда в интересах Запада и критиков Кремля

Арест Алексея Навального и подавление массовых протестов не стали поводом для новых санкций ЕС и США. Россиянам пора понять, что проблемы в стране надо решать самим, напоминает Иван Преображенский.

Рубль в клещах в цветах флагов США и ЕС

Новый президент США Джо Байден отреагирует на подавление оппозиции в России тогда, когда посчитает нужным. Пока же его администрация начала с Кремлем переговоры о продлении договора СНВ-3. В свою очередь, и ни один министр иностранных дел стран ЕС не стал официально вносить предложений о введении санкций против Кремля. Напротив, верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель заявил о намерении в первую неделю февраля приехать в Москву. Что думать об этом россиянам, недовольным нынешним правящим режимом?

Поспешили с санкциями

После достаточно быстрой - хотя не сказать, чтобы радикально жесткой - реакции ЕС на подавление Александром Лукашенко массовых протестов в Беларуси могло показаться, что Запад также быстро конвертирует в санкции свое осуждение ареста Алексея Навального и насилия против участников мирных демонстраций. Основания так думать давали и некоторые европейские политики.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

С такого рода предложениями выступали не только представители Польши или Литвы, которые традиционно ратуют в Евросоюзе за активное сдерживание России. Ввести против Кремля "более действенные" санкции предложил, например, и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. Звучали и более резкие идеи, например, увязать отношения с Россией с уровнем коррупции там.

Примечательно, что многие в Евросоюзе публично поддержали Ле Дриана, ни одна страна официально не высказалась против. Естественно, возникли ожидания, что министры иностранных дел стран-членов ЕС как минимум обсудят новые санкции на своей январской встрече. Но в итоге, по официальной версии, которую озвучил журналистам Жозеп Боррель, никто не внес официального предложения усилить давление на Кремль.

Аналогичным образом пока ведет себя и недавно вступивший в должность президент США Джо Байден. Во время предвыборной кампании он называл Россию в числе "главных угроз". Но после прихода к власти критикует Кремль только на словах, на деле же решает стратегическую для безопасности не только США, но и всего мира, проблему продления договора СНВ-3, ограничивающего российские и американские ядерные вооружения.

Realpolitik или просто адекватность?

В ЕС общественное мнение обычно заметно влияет на поведение политиков. Протесты в России и арест Алексея Навального были темой номер один во многих европейских СМИ. А его фильм про так называемый "дворец Путина" в Геленджике во многих странах-членах ЕС стабильно удерживал второе-третье место по количеству просмотров на Youtube.

Теперь на западных политиков могут посыпаться обвинения в прессе и со стороны общественности, в том числе российских оппозиционеров, в забвении "демократических ценностей": защиты прав человека, права на свободные выборы, права на свободу собраний и так далее. Многим хотелось бы, чтобы Запад за россиян решил их проблемы с правящим авторитарным режимом, демонтировав его при помощи каких-то волшебных санкций.

Евросоюз и США не могут убедить отправиться на покой даже Александра Лукашенко. И с ним, каким бы нелегитимным его не называли, будут продолжать вести переговоры и подписывать договоры.

В случае с Путиным и его окружением речь идет о политическом режиме, удерживающем власть в огромной стране, чье влияние в мире, возможно, и снижается, но без сомнения остается весьма существенным. В некоторых регионах - даже по-прежнему решающим. И действия Москвы не только противоречат, но иногда и отвечают интересам Запада. Особенно, как в случае с СНВ-3, там, где Кремль не играет в пропагандистское противостояние с Западом, а преследует вполне реальные национальные интересы России.

В этом плане Путин и его окружение остаются режимом, с которым Запад вынужден будет и дальше вести переговоры. Стратегический ядерный баланс в мире важен и для США, да и для самих россиян, если задуматься. Никого ведь не обрадует, если правящий режим поддастся истерии в стиле "ядерного пепла" Дмитрия Киселева.

Точно также Европейский Союз защищает свои стратегические интересы, среди которых один из важнейших - окружение из адекватных стран, с которыми можно нормально вести бизнес и где соблюдаются права человека. Но надо и сохранять возможность этих целей добиваться.

Счастье своими руками

Для введения серьезных новых санкций против Кремля лидерам Евросоюза надо еще раз четко задать все вопросы российскому руководству, а потом оценить риски. Для этого Жозеп Боррель и прилетает к Сергею Лаврову задолго до саммита ЕС 25-26 марта, где будут обсуждать отношения с Россией, но после ожидаемых новых протестных акций и суда над Алексеем Навальным.

При всей остроте ситуации, в отличие от той же Беларуси, в России на протесты не выходит сейчас большинство населения. Когда демонтаж режима Владимира Путина станет возможен руками самих россиян, тогда, можно не сомневаться, подтянутся и ЕС с США со своими интересами. Как и с санкциями, необходимость в которых может созреть, когда к такому заключению придут в ЕС и США, скажем, весной 2021 года, если Кремль не прекратит подавление оппозиции.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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