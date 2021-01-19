Евродепутаты требуют "серьезных" санкций за арест Навального

В Европарламенте задержанием и арестом Алексея Навального были настолько возмущены, что провели экстренные дебаты уже на следующий день после того, как оппозиционеру дали 30 суток в СИЗО. Тему Навального поставили первой и после обеденного перерыва 19 января, отведя на обсуждение 45 минут, что довольно много для таких дебатов. Поскольку выступить хотели многие евродепутаты, обсуждение растянулось на час.

Как в Европарламенте оценивают арест Навального

"Арест господина Навального и его процедура четко противоречат международному праву и конституции России", - заявил немец Дэвид Макаллистер (David McAllister), представляя позицию крупнейшей фракции Европарламента, Европейской народной партии (ЕНП). Осудил он и задержание журналистов и сторонников Навального во время возвращения оппозиционера в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления химическим оружием семейства "Новичок". "Эти события еще больше ухудшают и без того напряженные отношения между ЕС и Россией", - добавил Макаллистер, возглавляющий комитет по иностранным делам Европарламента.

"Преследование, задержание и даже физическое устранение политических оппонентов, журналистов и активистов стало обычным делом в РФ", - заявила Изабель Сантош из Португалии, представившая позицию социал-демократов. В пример жертв "режима Путина" она привела расстрелянного в 2015 году политика Бориса Немцова и убитую в 2006 году журналистку Анну Политковскую. "Тогда как люди, ответственные за его (Навального. - Ред.) отравление остаются на свободе, Навального содержат в том же СИЗО ("Матросская тишина". - Ред.), где умер и (Сергей. - Ред.) Магнитский. Это неприкрытое оскорбление ЕС и всего международного сообщества", - добавила Сантош.

Представитель либеральной фракции "Обновить Европу" эстонец Урмас Паэт назвал арест Навального неправильным с разных точек зрения: юридической, внутриполитической, международной и "просто человеческой". "Надо иметь смелость, чтобы, как Алексей Навальный, после побоев, преследований, арестов и отравления с помощью химического оружия, вернуться на родину, где тебя в который раз арестуют и дадут срок сразу же по возвращению", - добавил он.

"Алексея Навального наказывают, хотя он не сделал ничего плохого. Его наказывают за то, что он посмел: выжить, вернуться и продолжить борьбу", - считает представитель "зеленых" немец Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky). Он добавил, что политики в ЕС должны приложить все усилия, чтобы Навальный, его Фонд борьбы с коррупцией, его партия "Россия будущего" (власти РФ отказываются регистрировать ее. - Ред.) и другие оппозиционные политсилы смогли работать в России.

"Левые" и правопопулисты осуждают арест Навального

Почти все выступившие евродепутаты осудили арест Навального и призвали российские власти освободить его. Не стали исключением и две фракции, представители которых в других случаях нередко симпатизируют России.

Так, испанка Идойя Виянуэва Руис от фракции "левых" осудила арест Алексея Навального как "незаконный, неприемлемый и бесчеловечный" шаг. В то же время она призвала Европарламент обращать внимание на нарушения прав человека и в других странах, например Саудовской Аравии и Колумбии.

Представитель правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" итальянец Марко Дзанни осудил арест Навального и назвал его "неприемлемым". Евродепутат похвалил ЕС за призывы к России позволить международное расследование отравления оппозиционера. При этом Дзанни не отказал себе в критике Евросоюза. По мнению правопопулиста, Брюссель не придерживается единых стандартов, критикуя Россию за обращение с Навальным и согласовывая инвестиционное соглашениес Китаем, где соблюдение прав человека тоже не гарантировано.

Дело Навального и "Северный поток-2"

Впрочем, куда больше евродепутатов обвиняли ЕС в двойных стандартах в пользу России. Речь идет о "Северном потоке-2". Лагодинский раскритиковал правительства ФРГ и германской земли Мекленбург - Передняя Померания за то, что они продолжают защищать "проект, подрывающий демократию и солидарность с российским обществом, украинским обществом, польским обществом".

Социал-демократ из Нидерландов Кати Пири назвала "слабыми" санкции, введенные против шести российских чиновников и силовиков, которых Евросоюз считает причастными к отравлению Навального "Новичком". "Мы должны обсудить серьезные санкции, если Навальный останется в тюрьме. И, честно говоря, любой, кто до сих пор верит, что мы должны продолжать проект "Северного потока-2", слеп и не понимает, с каким режимом в Москве мы имеем дело", - добавила Пири.

За остановку "Северного потока-2" выступили и многие другие евродепутаты, причем некоторые из них - впервые. "Нам нужны новые санкции как можно быстрее… Я ранее этого никогда этого не говорил, но я думаю, что даже "Северный поток-2" следует пересмотреть", - заявил бывший премьер Бельгии, а сейчас евродепутат от "Обновить Европу" Ги Верхофстадт.

Совет ЕС обсудит арест Навального и усиление санкций

Также многие евродепутаты призывали впервые использовать утвержденный в декабре режим санкций за нарушения прав человека . Макаллистер предложил ввести меры против чиновников, причастных к аресту Навального, и против тех, "кто давал приказы сделать это". А евродепутат от ЕНП Михаэль Галер (Michael Gahler) предложил "автоматически" вносить в санкционный список судей, выносящих "такие политические решения", а также прокуроров, ходатайствующих о таких приговорах.

Для евродепутатов от правящей в Польше партии "Право и справедливость" эти призывы оказались недостаточными. Витольд Ващиковский и Ядвига Вишневская призвали отключить РФ от международной системы платежей SWIFT и не допускать российские товары на рынок ЕС. Впрочем, из других партий их никто не поддержал.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представлявший на дебатах Еврокомиссию, сообщил, что Совет ЕС по иностранным делам 25 января обсудит арест Навального. Он может рассмотреть и усиление санкций - если соответствующие предложения поступят от государств-членов ЕС, добавил Боррель.

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