Новый санкционный режим ЕС позволит ввести санкции против Кремля?

Европейский Союз теперь сможет вводить санкции за грубые нарушения прав человека во всем мире. Соответствующий санкционный режим в понедельник, 7 декабря, утвердил Совет ЕС на заседании в Брюсселе. Его принятие приурочили ко Дню прав человека, отмечаемому всемирно 10 декабря.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель назвал принятие нового режима "хорошей новостью" и "вехой". "Это позволит Евросоюзу преследовать серьезные нарушения прав человека по всему миру, а не рассматривать в нескончаемых дискуссиях каждый случай в отдельности. Это четкий сигнал сильной приверженности Евросоюза правам человека", - заявил Жозеп Боррель по итогам Совета ЕС.

Зачем нужен отдельный режим санкций за нарушение прав человека?

В Евросоюзе для введения конкретных ограничительных мер всегда необходимы правовые рамки, называемые санкционными режимами. В большинстве своем такие рамки привязаны к конкретной стране и определенным событиям, ставшим причиной введения режима. Например, большинство санкций ЕС в отношении России вызваны либо аннексией Крыма, либо ее действиями, направленными на дестабилизацию Украины. В последние годы ЕС ввел два режима санкций без географической привязки. Это санкции за применение химического оружия и за кибератаки.

Новый режим также не будет иметь географической привязки, то есть санкции смогут вводить за нарушения прав человека, совершенные в любой точке мира за пределами Евросоюза. Это позволит "наказывать" и нарушения прав человека, имеющие трансграничный характер.

Как будет работать новый режим санкций ЕС

Принятие режима - это только первый шаг. Вторым шагом станет подготовка и утверждение списка тех, против кого санкции будут действовать. Их смогут вводить против физлиц, а также организаций, как государственных, так и негосударственных. Утверждать список будет Совет ЕС - для этого необходимо будет единогласное решение правительств всех 27 государств объединения. В решении будут указываться причины для внесения в санкционный список. Люди и организации, попавшие в него, смогут обратиться в Суд ЕС с просьбой отменить меры.

Как и все автономные санкции Евросоюза новые меры будут ограничены по времени. Совету ЕС придется раз в год возобновлять действие санкционного списка. Люди, попавшие в санкционный список, не смогут въезжать в Евросоюз. Если у физлиц или организаций, против которых ввели меры, есть активы на территории объединения, их заморозят. Кроме того, лицам и компаниям из ЕС будет запрещено предоставлять им любые средства.

"Тот, кто несет ответственность за пытки и торговлю людьми, впредь не сможет беззаботно ездить на шопинг в Европу"- заявил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

Сергей Магнитский

Когда именно внесут первые фамилии в список, неизвестно. Обычно на подготовку решений по санкциям необходимы как минимум несколько недель. На какие регионы Евросоюз в первую очередь будет обращать внимание, зависит от правительств государств ЕС. В понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн упомянул Турцию. Он надеется, что принятие нового режима санкций станет предупреждением Анкаре прекратить нарушения прав человека.

За какие нарушения прав человека Евросоюз будет вводить санкции

Следует отметить, что санкции будут вводить не за все нарушения прав человека. В решении Совета ЕС содержится их перечень. Это геноцид, преступления против человечности, пытки и бесчеловечное обращение либо наказание, рабовладение, внесудебные либо показательные казни или убийства, похищение людей с применением силы, необоснованные задержания и аресты. Кроме них, санкции могут вводить и за другие нарушения прав человека, если они являются "масштабными" или "систематичными". В пример в решении Совета ЕС привели торговлю людьми, сексуальное насилие, нарушения свободы собраний или свободы слова.

Санкции смогут вводить не только против тех, кто непосредственно совершает эти нарушения, но и против тех, кто поддерживает их или связан с ними.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс высказал надежду, что в будущем к этому списку прибавят и "преступления, связанные с коррупцией". "Мы считаем, что они напрямую касаются вопросов прав человека, прежде всего в странах, о которых мы говорим", - пояснил он. Какие это страны, он не пояснил, но, исходя из внешнеполитической позиции Вильнюса, можно предположить, что речь идет, в частности, о России и Беларуси.

Линас Линкявичюс

Есть ли связь между новым режимом и "законом Магнитского"?

Идея европейского санкционного режима за нарушения прав человека берет начало с "закона Магнитского", принятого в США в 2012 году. Он ввел санкции против российских чиновников, которых Вашингтон считает причастными к гибели в московском изоляторе бывшего аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Впоследствии несколько стран Европы приняли свои "законы Магнитского".

Несколько лет звучали призывы принять аналог "закона Магнитского" и на уровне ЕС. В декабре 2018 года Совет ЕС дал "зеленый свет" на разработку глобального режима санкций за нарушения прав человека. Впрочем, продвигаться этот вопрос начал лишь год спустя, после формирования нового состава Еврокомиссии и назначения Жозепа Борреля. Проект режима представили в октябре.

В решении Совета ЕС имя Магнитского не упоминается вообще. "Это не "акт Магнитского" и не его копия. Это не имеет ничего общего с конкретными странами. Мы так в Евросоюзе наши юридические акты не называем", - заявил DW чиновник ЕС на условиях анонимности. Законодательные акты в Евросоюзе действительно не называют в честь или в память кого-либо. Кроме того, в Брюсселе не хотели упоминанием Сергея Магнитского ограничивать сферу применения нового режима санкций.

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