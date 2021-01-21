Месяц под стражей: дочь Слуцкой и правозащитники требуют освободить ее

Юлия Слуцкая - известный белорусский медиаменеджер, основатель “Пресс-клуба Беларусь“ - уже месяц находится под стражей. Ее задержали 22 декабря 2020 года в минском аэропорту по возвращении из отпуска, попросив пройти через "красный" таможенный коридор. С того момента близкие потеряли с ней связь.

Основатель "Пресс-клуба" в Беларуси Юлия Слуцкая (фото из архива)

После задержания Юлию увезли домой, где провели "осмотр места преступления", а после - в Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК) РБ. Дочь журналистки Александра Слуцкая рассказывает, что сутки не могла узнать, где находится мать. "Как выяснилось, ночь после задержания она провела, сидя на стульях в ДФР (Департаменте финансовых расследований. - Ред.), маме удалось полчаса поспать на столе. Все остальное время с ней вели "дружеские беседы", потому что без адвоката это допросом назвать нельзя", - подчеркивает девушка.

От Юлии Слуцкой не приходят письма

Юлии Слуцкой предъявили обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов. Соучастниками проходят коллеги по "Пресс-клубу" - Алла Шарко, Сергей Ольшевский, Сергей Якупов (его позже депортировали в Россию. - Ред.), а также ее сын, оператор Петр Слуцкий.

22 декабря 2020 года также была задержана бывшая сотрудница "Белтелерадиокомпании" Ксения Луцкина, которая вместе с коллегами планировала запустить проект "альтернативного телевидения", в том числе при участии Академии "Пресс-клуба". Все фигуранты сейчас находятся в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

Правозащитники отмечают рост преследований журналистов, освещающих протесты в Беларуси

За месяц ареста Александра Слуцкая не получила от матери ни одного письма. Все новости о состоянии Юлии она узнает через адвоката. "В камере - восемь человек, дневного света практически нет, все сокамерницы курят, из-за чего там постоянно холодно, и мама попросила таблетки от аллергии. Места в камере очень мало, но мама даже как-то пытается заниматься гимнастикой. У нее больная спина, и, пока соседка не поменялась, ей приходилось спать на верхних нарах", - рассказывает Александра.

Общаться с матерью она пытается с помощью передач - всегда выбирает ее самые любимые продукты. "Очень тяжело, я хотела бы иметь хоть пару слов, написанных ее рукой. Мне даже хочется обнять адвоката после того, как он выходит из СИЗО, ведь он был с ней", - делится переживаниями дочь Слуцкой.

Фигуранты "дела Пресс-клуба" признаны политзаключенными

Новостей о продвижении дела у Александры нет. "Следственные действия проводились лишь раз, пока только предъявлены обвинения. Вину никто не признает, и, насколько я знаю, маме не показали ни одного документа, согласно которому она должна была заплатить больше налогов", - отмечает Александра Слуцкая.

В фальсификации дела против "Пресс-клуба" в Беларуси мало кто сомневается. Всех его фигурантов белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенными. "Неизвестно, что стало причиной возбуждения уголовного дела и почему началось давление на "Пресс-клуб", но мы точно знаем, что применение экономических составов преступлений в целях давления - это не новинка в Беларуси", - рассказывает зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий.

Репрессии против СМИ в Беларуси

В целом давление на СМИ в Беларуси продолжается. По данным БАЖ, девять сотрудников средств массовой информации сейчас находятся за решеткой по уголовным делам.

"Если в прошлом году основным видом репрессий были задержания во время акций и административные взыскания в виде штрафов и арестов, то с уменьшением количества акций власть приступила к более серьезным мерам: уголовному преследованию", - отмечает Горецкий. По его мнению, таким образом власть хочет максимально блокировать самые влиятельные медиа и окунуть журналистов в атмосферу страха.

И хотя Александра Слуцкая мечтает об освобождении всех задержанных, она, по собственным словам, настроилась на длительный марафон. "Каждый независимый журналист, который делает в стране что-то нетривиальное, должен быть готов к тому, что окажется в этих местах, а "Пресс-клуб" всегда был солидарен с медиа, которые оказались под давлением”, - говорит Александра.

Никто из фигурантов дела не виноват, считает Борис Горецкий. "Разумеется, мы требуем их освобождения. Но в белорусских реалиях не приходится ждать послаблений репрессии, пока нет никаких знаков, что что-то будет меняться", - отмечает зампредседателя БАЖ.

"Репортеры без границ" призывают Берлин поддержать белорусских журналистов

В международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) также внимательно следят за делом Юлии Слуцкой и другими случаями давления на независимых журналистов в Беларуси.

После лишения популярного в стране онлайн-издания Tut.by статуса СМИ 20 января организация опубликовала обращение к правительству Германии с требованием оказать "быструю и неформальную" поддержку белорусским журналистам. Комментируя недавнее решение правительства ФРГ выделить 21 млн евро на развитие гражданского общества в Беларуси, руководитель отделения "Репортеров без границ" в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr) призвал направить эти деньги на поддержку журналистов, "которых режим Лукашенко хочет заставить замолчать".

Жанна Кавелие

Ранее, 18 января, глава отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации "Репортеры без границ" Жанна Кавелие заявила в интервью DW, что считает Беларусь самой опасной страной для журналистов в Европе.

"Мы очень обеспокоены арестом Юлии Слуцкой и других членов "Пресс-клуба" и пытаемся оказать поддержку всем находящимся в тюрьме журналистам", - отметила она. "Работу СМИ нельзя криминализировать, а журналистов - подвергать уголовному преследованию", - подчеркнула Кавелие.

"Развитие ситуации, которое мы наблюдали в Беларуси в последние пять месяцев, беспрецедентно. Целый ряд журналистов начиная с ноября был арестован и отправлен в тюрьмы на длительный срок", - отмечает эксперт. Ужесточение преследования независимых СМИ она связывает с общим усилением давления на гражданское общество, наблюдающимся в Беларуси с начала протестов против фальсификаций на выборах президента в августе 2020 года.

Жилет с надписью "пресса" как "мишень" для милиции

По словам Жанны Кавелие, в последнее время сотрудники СМИ в Беларуси, освещая акции протеста, все чаще сознательно отказываются носить синие жилеты с надписью "пресса", потому что, надев их, становятся настоящей "мишенью" для милиции. "С 80 процентной вероятностью журналисты в синих жилетах подвергаются задержаниям", - делится своими наблюдениями эксперт.

Многие журналисты в Беларуси опасаются надевать синие жилеты прессы

По информации "Репортеров без границ", одна из самых распространенных статей Уголовного кодекса Беларуси, применяемых к журналистам, - это организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активное участие в них. За это грозит до двух лет тюрьмы.

В рейтинге стран мира по уровню свободы прессы, составляемом организацией "Репортеры без границ", Беларусь сегодня находится на 153-м месте из 180.

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